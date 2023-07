Farul și Sepsi joacă în acestă seară pentru Supercupa României: cine transmite meciul și ce au declarat Hagi și Ciobotariu

Echipele Farul Constanţa şi Sepsi Sfântu Gheorghe se vor înfrunta, de la ora 20.00, pe stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti, pentru primul trofeu al sezonului, Supercupa României.

Primul meci din noul sezon fotbalistic va fi transmis în direct de DigiSport, OrangeSport, PrimaSport, dar poate fi urmărit live şi online, pe FRF TV, de către românii din diaspora.

Farul Constanţa este campioana României, iar Sepsi este deţinătoarea Cupei.

Meciul va fi arbitrat de o brigadă formată din Andrei Florin Chivulete (central), Ferencz Tunyogi, Andrei Constantinescu (asistenţi), Ovidiu Haţegan, Gabriel Sabin Stroe (arbitri VAR) şi Sebastian Colţescu (rezervă).

Observator de arbitri va fi Costin Ioan Toma, iar delegat de joc Octavian Goga,

Cum au prefaţat meciul antrenorii celor două echipe:

Liviu Ciobotariu, antrenor Sepsi OSK: “Este primul meci oficial al nostru după un staagiu de pregătire în care am mai jucat trei partide amicale. De data asta este un joc cu o miză uriaşă. Jucăm cu trofeul pe masă. Este clar că ne dorim foarte mult să începem cu dreptul, că ne realizăm primul obiectiv propus, câştigarea Supercupei României. Farul este o echipă cu jucători de calitate, cu un antrenor foarte bun, dar suntem motivaţi, ne dorim foarte mult să câştigăm trofeul. Chiar dacă mi-aş fi dorit o perioadă mai lungă de pregătire, şansa mea a fost că am o echipă omogenă, echipa se cunoaşte. Un joc cu miză uriaaşă pentru ambele formaţii. Suntem pregătiţi, suntem motivaţi şi aşteptăm cu nerăbdare meciul de mâine. Nu există nicio presiune din partea mea, pentru că mă bazez pe echipă, am jucători de calitate, ne-am pregătit foarte bine. Examenul oficial este mâine de la ora 20.00”.

Gheorghe Hagi, manager tehnic Farul Constanţa: “Ne aşteaptă două luni şi jumătate foarte grele. Am făcut extraordinar anul trecut, ceva incredibil, am câştigat campionatul. Din păcate inclusiv în pregătire am avut jucători accidentaţi. Începem să jucăm din trei în trei zile şi sperăm să facem faţă. Din păcate şi la meciul acesta avem anumiţi jucători care sunt accidentaţi, şase jucători care au rămas acasă şi nu sunt disponibili pentru această ifnală. În rest, încredere avem. Obiectivul nostru este să ajungem să ne luptăm cu cele mai bune echipe din România, să intrăm în play-off. În ceea ce priveşte meciul de mâine, orice finală se câştigă, nu se joacă. Larie, Băluţă, Mateus, Benchaib, Carnat.... E greu, nu e uşor, dar găsim soluţii”.

