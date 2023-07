Farul - Șerif, în această seară: anunț de ultimă oră al echipei constănțene. Cine transmite meciul

Farul Constanța joacă în această seară în primul tur al Ligii Campionilor contra celor de la Șerif Tiraspol.

Partida de la ora 20.30 este transmisă de Digi Sport și Prima Sport.

Farul Constanța a anunțat că toate biletele s-au vândut pentru acest meci, iar accesul spectatorilor se va face începând cu ora 19.00.

Hagi a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că pentru Farul este o mare provocare să joace calificări pentru Liga Campionilor.

“Este un sentiment de fericire, de bucurie, pentru că anul trecut am făcut o muncă extraordinară şi să joci calificări de Champions League e o mare, mare provocare pentru noi. Cu gândul ăsta am muncit după Supercupă, să vedem jucătorii care sînt apţi şi sînt în formă pentru acest meci. Încercăm să creăm o echipă foarte bună, care anul trecut a făcut rezultate extraordinare, am devenit campioni. Întâlnim o echipă care are o experienţă mult mai mare decât noi în Europa, o echipă care a făcut anumite schimbări, o echipă care are un antrenor care e italian. În Italia se pune baza pe disciplină şi pe tactică. E o echipă disciplinată, care stă foarte bine în teren, care joacă mai multe sisteme, deci trebuie să fim atenţi la toate detaliile”, a declarat Hagi.

