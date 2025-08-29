Tânărul de 20 de ani, arestat după ce l-a lovit pe livratorul asiatic, se remarcase pe Internet postând simboluri fasciste

Vineri, 29 August 2025, ora 00:07
222 citiri
Mașină de poliție - FOTO Facebook/Poliția Română
Tânărul de 20 de ani, din București, care a agresat pe stradă un livrator de mâncare originar din Bangladesh, se remarcase anterior pe Internet postând simboluri fasciste.
Agresorul, al cărui nume ar fi Cosmin Tudoran, posta pe rețele sociale crucea legionară și svastica nazistă, informează Adevărul la data de 28 august 2025.
Potrivit captura.ro, Cosmin Tudoran este cunoscut pentru postările sale controversate de pe Facebook și TikTok, unde promovează simboluri fasciste precum crucea legionară și svastica, asociate cu simboluri din religia ortodoxă. În februarie, acesta și-a afișat chiar o svastică nazistă drept fotografie de profil pe Facebook.
După atacul comis în Sectorul 2, Tudoran a fost arestat preventiv pe termen de 30 de zile.
