Cine domină piața de fashion din România?

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 17:11
În 2024, piața românească de fashion a atins o cifră de afaceri în valoare de 16,7 miliarde lei, potrivit datelor platformei de analiză financiară RisCo.ro. Profitul net total al sectorului a ajuns la 1,43 miliarde lei, iar numărul angajaților a fost de 24.730.

Pe această piață, Inditex România, care operează brandurile Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home și Lefties, alături de LPP România, care gestionează mărcile Sinsay, Reserved, Cropp, House și Mohito, cumulează împreună aproape 30% din întreaga industrie de fashion din țară.

Evoluția financiară în perioada 2022 - 2024

În ultimii trei ani, Inditex România (Zara) a avut o creștere constantă. Cifra de afaceri a crescut de la 2,22 miliarde lei în 2022 la 2,94 miliarde lei în 2024, iar profitul net s-a majorat de la 299 milioane lei la 415 milioane lei. Numărul angajaților a ajuns la 1.942, cu vânzări de peste 1,5 milioane lei per angajat.

Pentru LPP România (Sinsay), dinamica a fost diferită. Cifra de afaceri a avansat de la 1,39 miliarde lei în 2022 la 2 miliarde lei în 2024, însă profitul de 32,8 milioane lei înregistrat în 2023 s-a transformat într-o pierdere de 22,8 milioane lei în 2024. Numărul angajaților a urcat la 1.728, cu vânzări de 1,15 milioane lei per angajat.

Rețea de magazine

LPP România (Sinsay) deține 278 de puncte de lucru active și este cea mai extinsă rețea de retail fashion din țară. Inditex România (Zara) operează 145 de magazine, localizate în principalele centre comerciale. Deși are o rețea mai restrânsă, grupul care deține brandul Zara generează un profit net de aproape 20 de ori mai mare.

Valoarea companiei și acționariat

Conform datelor RisCo.ro, Inditex România (Zara) este evaluată la 856 milioane euro, în timp ce LPP România (Sinsay) este evaluată la aproximativ 54,6 milioane euro.

Inditex România este deținută integral de compania spaniolă Industria de Diseño Textil S.A., în timp ce LPP România aparține în proporție de 100% grupului polonez LPP S.A.

Performanța globală a celor două companii

La nivel internațional, grupul Inditex, compania-mamă a brandului Zara, a încheiat 2024 cu venituri totale de 38,6 miliarde euro, în creștere cu 7,5% față de anul anterior. Profitul net al grupului a urcat la 5,9 miliarde euro, înregistrând un avans de 9% și atingând cel mai ridicat nivel din istoria companiei. Capitalizarea bursieră a Inditex a ajuns la aproximativ 156 miliarde euro.

În aceeași perioadă, grupul polonez LPP S.A., care deține brandul Sinsay, a raportat venituri de 4,7 miliarde euro, în creștere cu 16% față de 2023. Profitul net al companiei a fost de 410 milioane euro, iar capitalizarea bursieră s-a menținut în jurul valorii de 7,9 miliarde euro.

În 2024, Inditex România, grupul care deține brandul Zara, își menține poziția de lider al pieței de fashion din România, cu o cotă de aproximativ 17% din cifra de afaceri totală a industriei și aproape 30% din profitul total al sectorului. LPP România, compania care deține brandul Sinsay, se clasează pe locul al doilea, cu o cotă de 12% după venituri, însă cu o profitabilitate redusă.

