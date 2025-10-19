Pacea adusă de Trump în Orientul Mijlociu nu a durat prea mult. Armata israeliană a lansat un atac asupra Fâşiei Gaza. „Este o încălcare gravă a armistiţiului”

Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 14:11
Pacea adusă de Trump în Orientul Mijlociu nu a durat prea mult. Armata israeliană a lansat un atac asupra Fâşiei Gaza. „Este o încălcare gravă a armistiţiului”
Soldați israelieni Foto: Hepta

Armata israeliană a lansat duminică, 19 octombrie, un atac asupra Fâşiei Gaza, potrivit relatărilor presei israeliene, diminuând speranţele că armistiţiul mediat de Statele Unite, intrat în vigoare acum o săptămână, ar putea duce la o pace durabilă în enclavă, în timp ce Israelul şi Hamas îşi aruncă reciproc acuzaţii de încălcare a acordului.

Un oficial militar israelian a declarat că Hamas a efectuat mai multe atacuri asupra forţelor israeliene din interiorul Gazei, inclusiv un atac cu lansator de rachete antitanc şi un atac de lunetist împotriva soldaţilor israelieni.

”Ambele incidente au avut loc într-o zonă aflată sub control israelian... Este o încălcare gravă a armistiţiului”, a afirmat oficialul.

La rândul său, un reprezentant de rang înalt al Hamas, Izzat al-Risheq, a susţinut că mişcarea rămâne angajată faţă de acordul de încetare a focului, acuzând Israelul că este cel care ”încalcă în mod repetat” înţelegerea.

Oficialii israelieni nu au comentat direct informaţiile privind atacurile aeriene din Gaza, însă Biroul de presă al guvernului din Gaza a anunţat sâmbătă că Israelul a comis 47 de încălcări ale armistiţiului, soldate cu 38 de morţi şi 143 de răniţi.

Atacurile de duminică par a fi cel mai serios test al armistiţiului de la intrarea sa în vigoare, pe 11 octombrie. În ultimele zile, Israelul şi Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului, iar autorităţile israeliene au anunţat că punctul de trecere Rafah dintre Gaza şi Egipt va rămâne închis până la noi ordine.

În ciuda încetării focului, disputa privind returnarea corpurilor ostaticilor decedaţi continuă. Israelul cere predarea celor 28 de corpuri, dintre care Hamas a returnat până acum 12. Gruparea palestiniană afirmă că recuperarea celorlalte trupuri necesită timp şi echipamente speciale, întrucât multe se află sub dărâmături.

Acordul de pace propus de preşedintele american Donald Trump rămâne blocat de obstacole majore, inclusiv dezarmarea Hamas, guvernarea Gazei, formarea unei posibile forţe internaţionale de stabilizare şi paşii către un stat palestinian.

Ambasada SUA la Ierusalim nu a comentat deocamdată incidentul.

