Armata israeliană a afirmat sâmbătă că a atacat peste 400 de obiective în Fâşia Gaza după expirarea armistiţiului vineri, în timp ce guvernul enclavei palestiniene, condus de Hamas, a indicat că loviturile au făcut 240 de morţi, relatează AFP.

Potrivit comunicatului autorităţilor Hamas, alte 650 de persoane au fost rănite în „sute de lovituri aeriene, de artilerie şi de bombardamente navale, pretutindeni în Fâşia Gaza”.

Forţele israeliene „au ţintit în special Khan Yunes, unde zeci de case au fost distruse cu locuitorii lor în interior”, adaugă acelaşi comunicat.

Heavy Israeli shelling and gunfire exchange in Al Qarara area, east of Khan Younis. pic.twitter.com/S4kS4qpp5d