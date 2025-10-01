Donald Trump a prezentat o propunere pentru încetarea războiului din Gaza în timpul vizitei premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă. Ce prevede acest plan în 20 de puncte?

Avându-l alături pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, președintele SUA, Donald Trump, și-a prezentat planul de pace în 20 de puncte pentru Fâșia Gaza în cadrul unei conferințe de presă comune care a avut loc luni.

"Astăzi este o zi importantă pentru pace," a afirmat Trump. El i-a mulțumit de asemenea lui Netanyahu "pentru că și-a dat acordul pentru plan și pentru încrederea că dacă lucrăm împreună vom putea pune capăt morții și distrugerii pe care le-am văzut timp de atâția ani, decenii și chiar secole."

Casa Albă a publicat un document în 20 de puncte care prezintă planul și detaliile înaintea vizitei lui Netanyahu. Ce solicită acest plan?

Care sunt principalele prevederi?

De mare importanță este faptul că deschide calea către înființarea unui stat palestinian, idee căreia Israelul i s-a opus masiv și vehement până acum, și prezintă o viitoare foaie de parcurs pentru Fâșia Gaza. Planul cere eliberarea celor 20 de ostatici încă în viață din Gaza și predarea unui număr de trupuri ale celor deja decedați în schimbul eliberării a sute de palestinieni aflați în închisori israeliene. Aceasta ar trebui să se întâmple în termen de 48 de ore de la încheierea unei înțelegeri.

"De îndată ce toți ostaticii vor fi eliberați, Israelul va pune în libertate 250 de prizonieri condamnați la închisoare pe viață, plus încă 1700 de deținuți din Gaza, arestați după data de 7 octombrie. În schimbul predării rămășițelor pământești ale fiecărui fost ostatic israelian, Israelul va preda trupurile a 15 locuitori din Gaza," a relatat cotidianul Washington Post.

Planul cere de asemenea plecarea de la putere a Hamas, organizație considerată teroristă de guvernul german, de UE, de SUA și de unele state arabe, căreia i se cere și să-și asume obligația de a depune armele.

Documentul îndeamnă în plus la o reformare a Autorității Palestiniene, care guvernează Cisiordania ocupată, și o promisiune din partea Israelului de a nu mai lansa pe viitor atacuri asupra Qatarului, care a încercat să acționeze ca mediator în conflict.

Alte puncte prevăd un plan de creștere economică pentru Gaza, garanții de securitate pentru Gaza, întărite de SUA și puteri regionale, șansa persoanelor care au părăsit regiunea de a se întoarce acasă și excluderea expulzării silite a celor care se află în prezent în Gaza. Potrivit planului, Gaza va fi pentru început condusă de un guvern de tranziție, iar foștilor membri Hamas li se va permite fie să rămână și să adere la noul plan, fie să plece în siguranță în alte țări care nu sunt nominalizate.

În plus, armata israeliană (IDF) trebuie să pună capăt imediat tuturor operațiunilor după convenirea unei înțelegeri și să predea toate teritoriile capturate. Israelul trebuie de asemenea să promită că nu va ocupa sau anexa Fâșia Gaza. O comisie de anchetă sub tutela Consiliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (UNHRC) a constatat pe parcursul lunii septembrie că Israelul a comis un genocid împotriva palestinienilor.

Sunt de asemenea planificate garanții privind ajutoare din partea unor agenții internaționale capabile să ajungă în Gaza neîmpiedicate de nicio tabără implicată în conflict, deși nu este menționată Fundația Umanitară Gaza (GHF), care este sprijinită de Israel și de SUA.

Cum s-a ajuns la planul în 20 de puncte?

Emisarul american Steve Witkoff a declarat pe 23 septembrie că Trump a prezentat planul în cadrul unei întâlniri care a avut loc în aceeași zi la Națiunile Unite cu lideri din țări arabe și musulmane (Qatar, Arabia Saudită, Indonezia, Turcia, Pakistan, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Iordania). Președintelui Autorității Palestiniene, Mahmud Abbas, nu i s-a permis să participe la Adunarea Generală a ONU, în marja căreia a avut loc întâlnirea, după ce guvernul SUA a refuzat să îi acorde viza de intrare în țară.

Reprezentanții țărilor care au participat la întâlnire au declarat că "și-au reiterat hotărârea de a coopera cu președintele Trump și au subliniat importanța conducerii sale în vederea încetării războiului," se arată într-o declarație comună.

Potrivit unor relatări, la întocmirea planului a ajutat și Tony Blair Institute for Global Change, condus de fostul premier laburist britanic. Unele surse sugerează că Blair - care este departe de a fi pretutindeni popular în Orientul Mijlociu din pricina faptului că a sprijinit în 2003 invazia americană în Irak - ar putea fi șeful planificatei GITA (Autoritatea Internațională Provizorie din Gaza), care să se afle câțiva ani la guvernare, până când se va considera că Autoritatea Palestiniană a întrunit condițiile necesare pentru a-i urma.

Planul a fost prezentat în contextul în care tot mai multe țări occidentale, cum ar fi Regatul Unit, Franța și Canada, au recunoscut statul palestinian. Netanyahu a calificat această decizie a lor drept "dizgrațioasă".

Ce au spus Israelul și Hamas despre planul în 20 de puncte?

În cadrul conferinței de presă comune de luni, Netanyahu a declarat că sprijină planul, afirmând că acesta "atinge obiectivele noastre de război."

"Va readuce în Israel toți ostaticii noștri, va destructura capacitățile militare ale Hamas, va pune capăt dominației sale politice și va face ca Fâșia Gaza să nu mai fie niciodată o amenințare pentru Israel," a declarat premierul israelian.

El a făcut de asemenea presiuni asupra Hamas să accepte planul, afirmând că în caz contrar "Israelul își va finaliza singur treaba."

Qatarul și Egiptul, doi mediatori importanți în negocierile dintre Israel și Hamas, au declarat că au prezentat grupării militante planul. Potrivit agenției Associated Press, negociatorii Hamas studiază planul "cu bună credință."

Între timp, Autoritatea Palestiniană a salutat "eforturile sincere și hotărâte" ale președintelui Trump, afirmând că "are încredere în capacitatea sa de a găsi o cale către pace."

