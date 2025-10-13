Simbolul propagandei palestiniene, ucis de o miliție anti-Hamas. ”Mr. FAFO” era infam pentru modul în care s-a bucurat după masacrul din 7 octombrie VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 15:02
993 citiri
Simbolul propagandei palestiniene, ucis de o miliție anti-Hamas. ”Mr. FAFO” era infam pentru modul în care s-a bucurat după masacrul din 7 octombrie VIDEO
Diversele roluri ale lui Saleh al-Jafarawi, influencerul palestinian cunoscut și ca Mr. FAFO FOTO X JeremyUnplugged

Un influencer din Fâșia Gaza, Saleh al-Jafarawi, cunoscut ca „Mr. FAFO”, a fost ucis în orașul Gaza, anunță presa israeliană luni, 13 octombrie. Moartea acestuia a fost confirmată în înregistrări video în care apare cadavrul său. Mr. FAFO era un susținător Hamas, iar moartea sa de duminică a fost atribuită unei miliții anti-Hamas.

Cunoscutul influencer Saleh al-Jafarawi, care purta îmbrăcăminte cu mesajul ”Presă”, a fost ucis în Gaza City, în timp ce filma confruntările armate dintre Hamas și milițiile palestiniene în seara zilei de duminică, 12 octombrie.

Saleh al-Jafarawi era cunoscut în Israel pentru înregistrările video publicate pe rețelele sociale, în care acesta sărbătorea atacul Hamas din 7 octombrie 2023, când gruparea teroristă a ucis 1.175 de israelieni și a luat prizonieri alți 247, scrie timesofisrael.com

Simbol al „Pallywood”

Influencerul palestinian din Gaza a devenit cunoscut ca Mr. FAFO de la expresia ”f*** around and find out” („încercă, și-o să vezi cum e”, n.r.), după ce au fost prezentate două înregistrări ale sale, montate într-un singur clip viral. Acesta prezenta atât imaginile cu Saleh al-Jafarawi din 2023, când acesta sărbătoarea cei peste 1.000 de morți din urma atacatului terorist Hamas, urmată de o înregistrare în care influencerul plânge în timpul unui atac israelian din Gaza.

Pentru tabăra pro-israeliană, Saleh al-Jafarawi devenise un exponent de marcă al „Pallywood” (combinație de Palestina și Hollywood) cum este numită veritabila industrie de creat videoclipuri dramatice, lacrimogene și adesea false, menite să genereze emoții puternice și ură anti-Israel.

Mr. FAFO a fost, în clipurile sale, doctor, pacient rănit, luptător, jurnalist și multe alte roluri, fiind ironizat de susținătorii statului Israel pentru încercările sale leneșe de propagandă.

Apropiat la Hamasului, al-Jafarawi a fost acuzat că cei 10 milioane de dolari strânși pentru a construi un spital pentru copii în Gaza au ajuns de fapt în buzunarul său.

Revoltă în Israel, acuzații de încălcare a acordului de pace. Hamas va returna doar patru cadavre din cei 28 de ostatici morți
Revoltă în Israel, acuzații de încălcare a acordului de pace. Hamas va returna doar patru cadavre din cei 28 de ostatici morți
Doar patru dintre cele 28 de trupuri ale ostaticilor morți urmează să fie returnate Israelului, potrivit Forumului Ostaticilor și Familiilor Dispărute, care califică situația drept o...
Încă 13 ostatici au fost preluați de Crucea Roșie. ”Lupta noastră nu s-a terminat, nu se va opri decât atunci când ultimul ostatic va fi găsit şi predat pentru a fi îngropat cu demnitate"
Încă 13 ostatici au fost preluați de Crucea Roșie. ”Lupta noastră nu s-a terminat, nu se va opri decât atunci când ultimul ostatic va fi găsit şi predat pentru a fi îngropat cu demnitate"
Încă 13 ostatici au fost predați Crucii Roșii în sudul Fâșiei Gaza, urmând să fie transferați armatei israeliene. În paralel, și mai mulți deținuți palestinieni au fost eliberați...
#Fasia Gaza, #Hamas, #Palestina, #ostatici israelieni, #Militie , #Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa aproape 30 de ani, Victoria a deschis subiectul "David Beckham in pat": "Da, chiar si el face asta!"
ObservatorNews.ro
Jobul de viitor, cautat de tot mai multi tineri. Salariile ajung si la 12.000 de lei
DigiSport.ro
Nu exista alta varianta: Romania, sanctionata de UEFA dupa 1-0 cu Austria!

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Elevă de 8 ani, trântită la pământ de o poartă din curtea școlii, pe care erau urcați mai mulți colegi
  2. Bărbat arestat după ce a încercat să intre în casă peste altul pentru a-l ucide cu un cuțit
  3. Secretarul general al ONU, după eliberarea ostaticilor din Gaza. „Și-au regăsit libertatea după suferinţele imense pe care le-au îndurat” FOTO/VIDEO
  4. A fost acordat Premiul Nobel pentru Economie. Cine sunt câștigătorii din acest an FOTO/VIDEO
  5. Simbolul propagandei palestiniene, ucis de o miliție anti-Hamas. ”Mr. FAFO” era infam pentru modul în care s-a bucurat după masacrul din 7 octombrie VIDEO
  6. Discursul lui Donald Trump, întrerupt de un protest în Parlamentul israelian. Ca să acopere protestatarii, ceilalți parlamentari scandau numele președintelui VIDEO
  7. Donald Trump anunță o nouă eră, în Parlamentul Israelului. „Nu este doar sfârşitul unui război, sunt zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu” FOTO/VIDEO
  8. Revoltă în Israel, acuzații de încălcare a acordului de pace. Hamas va returna doar patru cadavre din cei 28 de ostatici morți
  9. Un bărbat i-a dus soției crucea de la mormântul mamei ei. A vrut să se răzbune pentru că femeia a plecat de acasă. Unde a avut loc incidentul
  10. România ar putea da în SUA o parte din banii europeni pentru reînarmare. Lista finală a cumpărăturilor de peste 16 miliarde de euro va fi făcută publică