Simbolul propagandei palestiniene, ucis de o miliție anti-Hamas. ”Mr. FAFO” era infam pentru modul în care s-a bucurat după masacrul din 7 octombrie VIDEO

Diversele roluri ale lui Saleh al-Jafarawi, influencerul palestinian cunoscut și ca Mr. FAFO FOTO X JeremyUnplugged

Un influencer din Fâșia Gaza, Saleh al-Jafarawi, cunoscut ca „Mr. FAFO”, a fost ucis în orașul Gaza, anunță presa israeliană luni, 13 octombrie. Moartea acestuia a fost confirmată în înregistrări video în care apare cadavrul său. Mr. FAFO era un susținător Hamas, iar moartea sa de duminică a fost atribuită unei miliții anti-Hamas.

Cunoscutul influencer Saleh al-Jafarawi, care purta îmbrăcăminte cu mesajul ”Presă”, a fost ucis în Gaza City, în timp ce filma confruntările armate dintre Hamas și milițiile palestiniene în seara zilei de duminică, 12 octombrie.

Saleh al-Jafarawi era cunoscut în Israel pentru înregistrările video publicate pe rețelele sociale, în care acesta sărbătorea atacul Hamas din 7 octombrie 2023, când gruparea teroristă a ucis 1.175 de israelieni și a luat prizonieri alți 247, scrie timesofisrael.com

Simbol al „Pallywood”

Influencerul palestinian din Gaza a devenit cunoscut ca Mr. FAFO de la expresia ”f*** around and find out” („încercă, și-o să vezi cum e”, n.r.), după ce au fost prezentate două înregistrări ale sale, montate într-un singur clip viral. Acesta prezenta atât imaginile cu Saleh al-Jafarawi din 2023, când acesta sărbătoarea cei peste 1.000 de morți din urma atacatului terorist Hamas, urmată de o înregistrare în care influencerul plânge în timpul unui atac israelian din Gaza.

Pentru tabăra pro-israeliană, Saleh al-Jafarawi devenise un exponent de marcă al „Pallywood” (combinație de Palestina și Hollywood) cum este numită veritabila industrie de creat videoclipuri dramatice, lacrimogene și adesea false, menite să genereze emoții puternice și ură anti-Israel.

Mr. FAFO a fost, în clipurile sale, doctor, pacient rănit, luptător, jurnalist și multe alte roluri, fiind ironizat de susținătorii statului Israel pentru încercările sale leneșe de propagandă.

Apropiat la Hamasului, al-Jafarawi a fost acuzat că cei 10 milioane de dolari strânși pentru a construi un spital pentru copii în Gaza au ajuns de fapt în buzunarul său.

Mr. FAFO was the happiest person alive when Israelis were massacred and tortured from Hamas on live video. pic.twitter.com/kyiEWAfRnX — Aggelos Chorianopoulos 𝕏 (@aggelos210) October 12, 2025

