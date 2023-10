Mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe în urma atacurilor Israelului. ”Palestina, nu eşti singură” VIDEO

Mii de persoane au manifestat în Pakistan, după rugăciunea de vineri, împotriva bombardamentelor masive ale armatei israeliene în Fâşia Gaza ca ripostă la atacul lansat de Hamas, relatează AFP.

Partide politice şi religioase au organizat adunări în oraşele Karachi, Lahore, Peshawar şi în capitala Islamabad, unde au fost incendiate steaguri americane şi israeliene.

La Peshawar, un manifestant, Shahid Husain, a fost de părere că liderii ţărilor musulmane, precum Pakistanul, nu fac destul pentru a-i susţine pe palestinieni.

”Am coborât în stradă pentru ca liderii noştri să înţeleagă că nu au de ce să se teamă de Statele Unite şi pentru că publicul vrea ca ei să fie în tabăra Palestinei, nu în cea a Israelului şi a Americii”, a declarat el în bazarul istoric Qissa Khwani.

Khane ka paisa nahin, aur chale narebaazi lagane ko- Bankrupt Pakistan @Shirinkhan0 https://t.co/zl0DCOjmjL — nishu-ANTI-RESERVATION & NATIONALIST HINDU (@1974nishu) October 13, 2023

Guvernul pakistanez a condamnat ”o recurgere la forţă fără discernământ şi disproporţionată a autorităţilor israeliene', precum şi 'o blocadă inumană (în Gaza) şi o pedeapsă colectivă”.

În Afganistan, câteva sute de persoane au luat parte vineri la manifestaţii pro-palestiniene la Kabul şi la Jalalabad (est), organizate la iniţiativa autorităţilor talibane.

”Palestina, nu eşti singură, suntem cu tine. Suntem săraci, dar vom face tot ce vom putea. Nu putem să facem prea multe astăzi, doar să mărşăluim în sprijinul vostru”, a spus la microfon un orator la Kabul.

A massive protest started in Kabul in Afghanistan after today’s jumu’ah prayer at a major mosque. Notable figures spoke in support for the Palestinians and condemned Israel #IsraelHamasConflict #Afghanistan pic.twitter.com/7hZQ1LPtHt — India Blooms (@indiablooms) October 13, 2023

Proteste au avut loc și în unele state din Europa. În Franța, mii de oameni s-au adunat în centrul Parisului pentru a își exprima solidaritatea cu palestinienii.

فرانس کے شہر پیرس میں پابندی کے باوجود ہزاروں افراد کا اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ pic.twitter.com/BeGyKOVqm6 — Rizwan Ghilzai (Student of Arshad Sharif) (@RizwanGhilzai) October 13, 2023

Proteste similare au avut loc la Doha (Qatar) și la Bagdad (Irak).

4tv updates ** Thousands rally in Doha, Qatar, in support of the Palestinian people and in protest of the Israeli aggression on Gaza. pic.twitter.com/cuSV8x56KF — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) October 13, 2023

