Imagini dramatice cu palestinieni care stau la cozi pentru a primi alimente în Fâșia Gaza, surprinse din satelit FOTO

Imagini surprinse din satelit de Planet Labs PBC arată centrul de distribuție a alimentelor al Fundației Umanitare Gaza cu palestinienii adunați pentru a primi ajutoare în luna iulie 2025, dar și aceeași locație după ce a fost golită.

Imagini publicate de compania satelitară Planet Labs arată mulțimi mari de oameni adunate în jurul mai multor camioane cu ajutoare în Fâșia Gaza.

Imaginea surprinde o locație situată la aproximativ 1,2 kilometri sud-est de un centru de distribuție afiliat Fundației Umanitare din Gaza în Khan Yunis, în sudul Fâșiei Gaza.

For those who would say “if only we had satellites in the 1940s”

Gaza, yesterday.

Credit: Planet Labs. NYT pic.twitter.com/lws4CnHjmX