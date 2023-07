O fată de 13 ani a ajuns la spital vineri, 7 iulie, după ce a fost bătută într-un parc din București de trei adolescente, de vârste apropiate.

Incidentul a avut loc în parcul Alexandru Ioan Cuza din Sectorul 3 al Capitalei.

Cea care i-a acordat primul ajutor a fost chiar mama fetei, care este asistentă la Ambulanța din București.

Fata a fost internată de urgență la Spitalul Grigore Alexandrescu, cu mai multe răni pe corp și cu fractură nazală, fiind operată.

”Cum am putut... I-am toaletat plăgile, am pansat-o și am adus-o într-o cameră de gardă de spital de urgență. Nu știu ce ceartă au avut, nu am investigat, nu am avut timp, au scos-o din casă ca să o prindă în parc. Erau cel puțin 20 de copii, băieții făcuseră cerc în jurul lor și fetele o băteau. Au pus-o în genunchi, să o umilească și să le pupe mâinile, un copil de 13 ani, cu ce traumă poate rămâne?”, a declarat mama copilei, potrivit Știrile PROTV.

Incidentul nu a fost observat de niciun echipaj al Poliției Locale, deși a avut loc în jurul orei 15:00, pe o alee principală din parc.

Mai mult, adolescentele agresive au filmat totul și au distribuit imaginile pe internet, amenințându-le pe fata de 13 ani și pe mama ei să nu facă plângere la poliție.

”Au târât-o pe jos, în genunchi, i-au dat apă să bea, că leșina copilul pe stradă, i-au pus gheață, starea psihică a copilului meu este la pământ, nu mai vrea să stea singură în casă, eu am primit telefoane de amenințare că vor veni și ne vor tăia”, a mai declarat mama fetei.

Adolescentele agresive au fost identificate de polițiștii Secției 12, care au deschis un dosar penal pentru loviri și violențe. La secție au fost chemați și părinții fetelor vinovate. Pentru că sunt minore, va fi deschisă și o anchetă socială de DGASPC.