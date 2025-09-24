O fetiță de 10 ani a fost agresată sexual pe o stradă din Sectorul 2. Suspectul a fost reținut

Autor: Maria Popa
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 14:29
1011 citiri
Bărbat arestat Foto: Hepta

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale au pus marți, 23 septembrie, în aplicare un mandat de percheziție domiciliară și au reținut un bărbat, în vârstă de 41 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Victima este o fată în vârstă de 10 ani, iar agresiunea sexuală a avut loc pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei.

„În fapt, la data de 2 septembrie 2025, polițiștii Secției 6 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 10 ani, ar fi fost agresată sexual în timp ce se deplasa pe o stradă situată în Sectorul 2”, a transmis într-un comunicat Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Polițiștii din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale au preluat cercetările și au demarat investigații în vederea identificării și depistării persoanei bănuite de comiterea faptei, precum și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

„În urma probatoriului administrat în cauză, sub coordonarea procurorului specializat, a reieșit faptul că, la data de 2 septembrie 2025, în timp ce minora se deplasa pe o stradă din Sectorul 2, bărbatul ar fi urmărit-o, context în care, la un moment dat, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima voința, în raport cu vârsta fragedă, ar fi agresat-o sexual, prin aceea că ar fi atins-o cu mâna în zonele intime.

În urma activităților desfășurate, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 41 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Astfel, ieri, 23 septembrie 2025, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară emis pe numele acestuia, bănuitul fiind depistat și condus la sediul subunității de poliție pentru audieri.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior instanța dispunând arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile”, se mai arată în comunicat.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor.

