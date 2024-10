Povestea cutremurătoare a fetei care a renunțat la școală din cauza unei maladii rare: „Profesorii nu prea mă înghițeau, nici colegii"

Mihaela Gafa, o tânără de 25 de ani din comuna Scobâlțeni, județul Iași, suferă de o maladie rară și gravă, epidermoliză buloasă, care a marcat profund viața sa. Din cauza acestei boli, Mihaela a fost nevoită să renunțe la școală și să își pună pe pauză visurile, fiind marginalizată atât de colegi, cât și de profesori.

Mihaela își amintește cu durere perioada în care a trebuit să abandoneze studiile. Boala o împiedica să ducă o viață normală, afectându-i grav sănătatea și capacitatea de a participa la orele de școală, arată BZI.ro

„Am făcut doar 5 clase, pentru că mi se umflau mâinile și picioarele. Am fost la Spitalul «Sf. Maria» și mi s-a spus să nu mai merg la școală,” povestește ea. Mihaela a simțit, de asemenea, respingerea celor din jur: „Profesorii nu prea mă înghițeau, nici colegii, mă dădeau la o parte. Îmi spuneau că cremele astea cu care mă dădeam miroseau urât, să mă dau cu parfum.”

Singurul sprijin constant în acele vremuri grele a venit din partea fratelui său mai mic, care îi era coleg de clasă: „El mă ajuta cu geanta, nu aveam colegi cu care să mă înțeleg. Mă ajuta el, mai râdeam în drum spre școală, pentru că mergeam pe jos.” Cu toate dificultățile întâmpinate, Mihaela și-a păstrat un vis: „Dacă nu aș fi avut boala asta, mi-ar fi plăcut să învăț și să ajung doctoriță, să tratez persoanele care suferă de epidermoliză buloasă.”

O copilărie marcată de boală

Mihaela a fost diagnosticată cu epidermoliză buloasă la vârsta de doar 4 ani, dar procesul de stabilire a diagnosticului nu a fost deloc simplu. Mama sa, Ana Gafa, își amintește cu durere cum, la început, medicii nu știau de ce suferă fiica sa: „La naștere, mi s-a spus că are cancer. După aceea, m-au trimis la Iași, la Spitalul «Sf. Maria». Am avut o doctoriță foarte bună care mi-au salvat-o. Am plecat de la Hârlău cu copilul, carne vie, la Iași.”

Boala a evoluat rapid, cauzând multiple complicații: „Ea, când era micuță, avea mânuțele, dar la doctorii de la Hârlău nu și-au dat seama de ce boală suferă și, în timp, i-au căzut unghiuțele. I-au apărut răni la picioare, la nas, la buze. La «Sf. Maria» au descoperit că suferă de epidermoliză buloasă și mi-au pus-o pe picioare.” Ana recunoaște că viața lor este marcată de suferință: „Doctorii mi-au spus că pot să fac alți copii, dar o să am de suferit toată viață cu ea.”

Viața de zi cu zi

Deși Mihaela reușește să țină boala sub control, viața sa nu este ușoară. Dependentă de mama sa pentru îngrijire zilnică, tânăra se confruntă cu dificultăți chiar și în situații simple, cum ar fi ieșitul în public. „Acum stau acasă, are mama grijă de mine, merg la biserică, îmi place să merg și la oraș, la Hârlău, dar se uită oamenii la mine,” spune ea, conștientă de privirile celor din jur.

Mihaela Gafa primește o pensie de doar 700 de lei, iar mama sa beneficiază de o indemnizație de însoțitor de 2.600 de lei, bani care sunt destinați în întregime tratamentului și îngrijirii Mihaelei.

Epidermoliza buloasă este o boală genetică rară, caracterizată prin fragilitatea extremă a pielii, care se formează sub forma unor bășici și răni dureroase chiar și la cel mai mic traumatism. Din păcate, nu există încă un tratament eficient pentru această afecțiune, iar cei care suferă de ea trebuie să ducă o luptă continuă pentru a-și menține o calitate minimă a vieții.

