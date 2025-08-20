O fată de 13 ani, dispărută de la domiciliu, a fost găsită în casa unui bărbat de 36 de ani, cunoscut pe Internet

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 20 August 2025, ora 19:11
O fată de 13 ani, dispărută de la domiciliu, a fost găsită în casa unui bărbat de 36 de ani, cunoscut pe Internet
Fată lucrând pe Internet - FOTO Pixabay

O fată de 13 ani din județul Covasna care a dispărut de acasă în 16 august a fost găsită de polițiști în casa unui bărbat de 36 de ani din același județ.

Fata l-a cunoscut online și a fugit de acasă pentru a se întâlni cu el.

Bărbatul de 36 de ani a fost arestat pentru viol.

”Minora în vârstă de 13 ani, dispărută de la domiciliu în data de 16 august 2025, a fost găsită. În urma activităților complexe desfășurate pentru localizarea minorei, polițiștii IPJ Covasna au reușit, în după-amiaza zilei de 17 august 2025, să o depisteze pe aceasta, într-o localitate din județul Covasna”, a transmis, miercuri, IPJ Covasna.

Polițiștii au stabilit că fata a plecat de acasă pentru a se întâlni cu un bărbat de 36 de ani cu care începuse o relație online.

”De asemenea, din cercetări au reieșit date relevante cu privire la comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, în cauză fiind dispusă reținerea bărbatului de 36 de ani, bănuit de comiterea acestei fapte”, a mai transmis sursa citată.

În cursul zilei de marți, bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiști sub îndrumarea unui procuror, în cadrul unui dosar penal.

Român căutat de polițiștii germani după ce a agresat sexual o fetiță de 6 ani. Ce se știe despre agresor
Român căutat de polițiștii germani după ce a agresat sexual o fetiță de 6 ani. Ce se știe despre agresor
Un român de 31 de ani a agresat sexual o fetiță de 6 ani, după ce aceasta s-a pierdut de părinții ei într-un parc acvatic din Germania. Agresiunea a avut loc pe 9 august, potrivit presei...
Adolescent arestat pentru viol și crimă. Victima este o fată de 13 ani. Unde a avut loc tragedia
Adolescent arestat pentru viol și crimă. Victima este o fată de 13 ani. Unde a avut loc tragedia
Un adolescent de 16 ani din Marea Britanie a fost arestat sub suspiciunea de viol și crimă, după ce o fată în vârstă de 13 ani a fost găsită inconștientă și a decedat la spital....
#fata disparuta, #fata violata, #relatii internet, #Covasna, #viol , #politie
