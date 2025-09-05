O fată de 14 ani din Brașov, dispărută de acasă, a fost găsită la Suceava, în locuința unui bărbat care avea emis un ordin de protecție. Poliția l-a arestat

O adolescentă de 14 ani dată dispărută din Brașov a fost găsită după o săptămână în casa unui tânăr din județul Suceava, deși ceruse un ordin de protecție împotriva bărbatului.

Fata de 14 ani fusese dată dispărută în data de 28 august din județul Brașov și a fost găsită în județul Suceava. Fata avea inclusiv un dispozitiv de monitorizare electronică, dar a lăsat acasă dispozitivul care ar fi permis anchetatorilor să o localizeze. Tânărul din Suceava i-a interzis fetei să părăsească locuința.

”La data de 28 august a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară, de la domiciliu, a unei minore, în vârstă de 14 ani, fără ca aceasta să mai revină. Din verificările imediat efectuate de polițiști a rezultat faptul că, deși minora deținea un terminal mobil asociat dispozitivului de monitorizare electronică, care ar fi permis localizarea și protecția sa, acesta a rămas la domiciliu”, a transmis, vineri seară, IPJ Brașov.

Fata a fost căutată inclusiv pe raza județului Suceava, unde a mai fost identificată în trecut.

”Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Suceava, pe care minora l-ar fi cunoscut în trecut și împotriva căruia era emis un ordin de protecție provizoriu valabil, cu obligația de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, ar fi interacționat cu persoana vătămată la domiciliul său, deși avea obligația de a nu se apropia de aceasta, interzicându-i ulterior să părăsească imobilul. În data de 04 septembrie a.c., în urma activităților de cooperare derulate, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava s-au deplasat la locuința suspectului, din municipiul Suceava, unde au identificat persoana vătămată”, au mai transmis polițiștii.

Bărbatul a fost reținut, ulterior fiind arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis ordin de protecție a oricărei dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție, lipsire de libertate în mod ilegal și lovirea sau alte violențe.

