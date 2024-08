O adolescentă a vrut să-și facă un selfie pe tren, iar acum este în stare critică: ”Îi ardeau părul și tricoul”

O adolescentă de 16 ani care s-a electrocutat după ce a vrut să-și facă un selfie pe un tren a fost transferată joi, 8 august, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Capitală. Fata are arsuri pe 80% din corp, iar prognosticul medicilor este rezervat.

Tânăra s-a urcat pe vagonul unui tren aflat în staționare, lângă Gara Arad, și s-a electrocutat sub privirile îngrozite ale prietenelor ei. Fetele au vrut să se urce să o salveze, dar au fost oprite de martori înainte să aibă aceeași soartă.

”S-a auzit o bubuitură”, a spus un martor.

Alertați de zgomot, mai mulți oameni au ieşit din casele din apropiere.

”Când am venit, am văzut fata sus pe vagon. Îi ardea părul. După trei-patru minute a picat fata pe jos. I-am pus o pătură sub ea, ardea tricoul, l-am rupt și n-am mai putut să fac altceva”, a mai declarat un martor, potrivit stiripesurse.ro

Adolescenta ar fi urcat pe vagon, spunându-le prietenilor care o însoțeau că nu există niciun pericol atât timp cât vagonul nu era legat la locomotivă, scrie Aradon.ro. Curentată de un arc electric cu tensiune de 27.000 V, fata era conștientă la sosirea ambulanței care a dus-o la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.

La mai puțin de o zi de la tragedie, fata a fost externată de la terapie intensivă pentru a fi transportată cu un elicopter SMURD la București, la Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

Victima are arsuri pe 80 la sută din suprafața corpului, inclusiv arsuri de trahee.

Cablul sub tensiune creează un câmp electric care este periculos la distanţe mici, potrivit CFR Călători. Un om care se apropie de cablu, urcându-se pe vagon sau pe locomotivă, devine un fel de paratrăsnet. Fiind neutru din punct de vedere electric, are loc o străpungere a aerului şi o descărcare electrică, formându-se astfel un arc electric la o distanță mai mică de 1,5 metri de linia de contact.

De la începutul anului au avut loc mai multe astfel de accidente, cel mai recent fiind la începutul lunii august, când un un tânăr de 19 de ani s-a urcat pe un vagon de marfă, staționat în Gara Ghioroc, a fost electrocutat și a suferit răni grave.

