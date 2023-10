Un nou caz șocant în Iran. O adolescentă, bătută de ”poliția moravurilor”, a ajuns în comă la un an de la moartea Mahsei Amini VIDEO

O adolescentă iraniană, Armita Geravand, se află în stare critică la spital, au declarat miercuri pentru Reuters doi cunoscuţi activişti pentru drepturile omului. Fata a intrat în comă după ce ar fi fost bătută de agenţi ai poliţiei moravurilor, în metroul din Teheran, pentru că a încălcat legea referitoare la purtarea obligatorie a hijabului, văl cu care femeile din Iran trebuie să-şi acopere capul.

Cazul Armitei Geravand este extrem de sensibil, existând temeri că adolescenta de 16 ani ar putea avea aceeaşi soartă ca Mahsa Amini, femeia de 22 de ani a cărei moarte, după ce a intrat în comă, anul trecut, când se afla în custodia poliţiei moravurilor, a declanşat luni de proteste la nivel naţional. VIDEO

Autorităţile au negat afirmaţiile grupurilor de apărare a drepturilor că Armita Geravand a intrat în comă duminică după o confruntare cu agenţii care aplicau codul vestimentar islamic, dar grupul de apărare a drepturilor iranienilor kurzi Hengaw a postat fotografia ei inconştientă la un spital din Teheran, unde a fost dusă după incident.

Imaginea arată o fată cu părul scurt, întinsă pe spate într-un pat, cu capul bandajat şi legată la ceea ce pare a fi un tub de respiraţie.

A photo released by @HengawO shows Iranian teenager Armita Geravand hospitalized at Tehran's Fajr Air Force hospital, which is heavily guarded by the Islamic Republic's agents.

Armita, 16, lost her consciousness after an altercation with authorities over her refusal to wear… pic.twitter.com/G1Oc0Lg1tL