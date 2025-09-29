Fațadele blocurilor de 10 etaje se prăbușesc peste locuitorii unui oraș din România. Primarul amenință cu amenzi asociațiile de locatari: “Din banii luați vom face reparațiile”

Primarul Ioan Popa transmite că obligația reparațiilor este a asociațiilor de proprietari FOTO captură video Facebook/Express de Banat

Primăria Reșița a intervenit în regim de urgență după ce la mai multe blocuri de pe Bulevardul Republicii au fost descoperite fisuri grave în structura fațadelor. Clădirile afectate sunt blocurile 6, 8 și 19, unde pereții exteriori prezentau risc de prăbușire.

Pentru a elimina pericolul imediat, autoritățile locale au dispus securizarea provizorie a pereților cu clame de oțel, soluție temporară menită să protejeze locatarii și trecătorii.

Primarul Ioan Popa a atras atenția că situații similare pot apărea și la alte imobile din oraș, din cauza lipsei de întreținere.

„Celelalte blocuri, o mare parte dintre ele, sunt la fel: neîntreținute. Noi, Primăria Reșița, am refăcut blocurile 1, 3, 5 și 9. Urmează blocul 7, iar blocul 8 este și el în program. Dar nu se poate să nu vă întrețineți acoperișurile. Oameni buni, urcați pe blocurile voastre și uitați-vă în ce stare sunt!”, a declarat edilul pentru Express de Banat.

Reparații din banii din amenzi

Edilul a anunțat că municipalitatea va trece la o politică de „zero toleranță” și va aplica sancțiuni acolo unde asociațiile de proprietari nu își respectă obligațiile legale. „O să facem controale acolo unde am mai fost și am făcut doar somații, dar vom începe să dăm amenzi serioase. Dacă locatarii nu fac reparațiile, o să le facem noi din banii proveniți din aceste amenzi”, a precizat Ioan Popa.

O parte dintre blocurile afectate se află pe lista proiectelor ce urmează să fie reabilitate termic prin Programul Regional Vest. Totuși, până la începerea efectivă a lucrărilor – estimată cel mai devreme în primăvara anului viitor – întreținerea și remedierea problemelor rămâne în responsabilitatea directă a asociațiilor de locatari, conform legislației.

Primarul a subliniat că primăria poate interveni doar în cazuri de urgență, pentru protejarea domeniului public și a vieții cetățenilor, însă responsabilitatea clădirilor revine exclusiv proprietarilor.

„Un bloc este un bun privat. Eu, ca primărie, nu am obligația întreținerii acoperișurilor sau a fațadelor. Responsabilitatea este a asociațiilor de locatari. De acum înainte, vom sancționa ferm nesimțirea și lipsa de implicare”, a mai transmis edilul.

