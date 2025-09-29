Fațadele blocurilor de 10 etaje se prăbușesc peste locuitorii unui oraș din România. Primarul amenință cu amenzi asociațiile de locatari: “Din banii luați vom face reparațiile”

Autor: Daniel Groza
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 04:11
353 citiri
Fațadele blocurilor de 10 etaje se prăbușesc peste locuitorii unui oraș din România. Primarul amenință cu amenzi asociațiile de locatari: “Din banii luați vom face reparațiile”
Primarul Ioan Popa transmite că obligația reparațiilor este a asociațiilor de proprietari FOTO captură video Facebook/Express de Banat

Primăria Reșița a intervenit în regim de urgență după ce la mai multe blocuri de pe Bulevardul Republicii au fost descoperite fisuri grave în structura fațadelor. Clădirile afectate sunt blocurile 6, 8 și 19, unde pereții exteriori prezentau risc de prăbușire.

Pentru a elimina pericolul imediat, autoritățile locale au dispus securizarea provizorie a pereților cu clame de oțel, soluție temporară menită să protejeze locatarii și trecătorii.

Primarul Ioan Popa a atras atenția că situații similare pot apărea și la alte imobile din oraș, din cauza lipsei de întreținere.

„Celelalte blocuri, o mare parte dintre ele, sunt la fel: neîntreținute. Noi, Primăria Reșița, am refăcut blocurile 1, 3, 5 și 9. Urmează blocul 7, iar blocul 8 este și el în program. Dar nu se poate să nu vă întrețineți acoperișurile. Oameni buni, urcați pe blocurile voastre și uitați-vă în ce stare sunt!”, a declarat edilul pentru Express de Banat.

Reparații din banii din amenzi

Edilul a anunțat că municipalitatea va trece la o politică de „zero toleranță” și va aplica sancțiuni acolo unde asociațiile de proprietari nu își respectă obligațiile legale. „O să facem controale acolo unde am mai fost și am făcut doar somații, dar vom începe să dăm amenzi serioase. Dacă locatarii nu fac reparațiile, o să le facem noi din banii proveniți din aceste amenzi”, a precizat Ioan Popa.

O parte dintre blocurile afectate se află pe lista proiectelor ce urmează să fie reabilitate termic prin Programul Regional Vest. Totuși, până la începerea efectivă a lucrărilor – estimată cel mai devreme în primăvara anului viitor – întreținerea și remedierea problemelor rămâne în responsabilitatea directă a asociațiilor de locatari, conform legislației.

Primarul a subliniat că primăria poate interveni doar în cazuri de urgență, pentru protejarea domeniului public și a vieții cetățenilor, însă responsabilitatea clădirilor revine exclusiv proprietarilor.

„Un bloc este un bun privat. Eu, ca primărie, nu am obligația întreținerii acoperișurilor sau a fațadelor. Responsabilitatea este a asociațiilor de locatari. De acum înainte, vom sancționa ferm nesimțirea și lipsa de implicare”, a mai transmis edilul.

Două turiste au intrat pe pista de decolare a unui aeroport din Italia ca să nu piardă avionul. Amenzile primite
Două turiste au intrat pe pista de decolare a unui aeroport din Italia ca să nu piardă avionul. Amenzile primite
Două turiste franceze care au ajuns pe aeroportul Treviso din Italia cu numai 5 minute înainte de decolare au decis să intre pe pistă ca să nu piardă avionul. În urma incidentului, cele...
Declinul abrupt al lui Nicușor Dan. Cum a ajuns la o susținere de 34% în nici 4 luni de mandat: „Nici măcar cât Klaus Iohannis nu face”
Declinul abrupt al lui Nicușor Dan. Cum a ajuns la o susținere de 34% în nici 4 luni de mandat: „Nici măcar cât Klaus Iohannis nu face”
În nici patru luni de la preluarea mandatului, încrederea românilor în președintele Nicușor Dan a scăzut puternic. Oficialul de la Palatul Cotroceni se află pe locul al treilea ca nivel de...
#fatade, #blocuri, #resita, #Amenzi, #asociatii de proprietari , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reactia patronului de la FCSB
ObservatorNews.ro
Schema prin care agentii imobiliari umfla preturile locuintelor. Iancu Guda:Oamenii se sperie
DigiSport.ro
Decizie radicala! A facut anuntul, dupa ce fosta sotie s-a plans public de ce face

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fațadele blocurilor de 10 etaje se prăbușesc peste locuitorii unui oraș din România. Primarul amenință cu amenzi asociațiile de locatari: “Din banii luați vom face reparațiile”
  2. Până la ce vârstă va fi ilegal să intri pe internet: „Vârsta majoratului digital”, tot mai agreată în Europa: „Foarte multă frustrare, furie, iritabilitate”
  3. Este statul social francez un model falimentar? Un profesor universitar la Paris explică de ce România nu va ajunge vreodată la acest nivel de grijă pentru cetățeni
  4. Israelul a lovit un depozit de arme al grupării Hezbollah din Liban: ”Era utilizat de organizația teroristă pentru a planifica și întreprinde atacuri” VIDEO
  5. Primarul New Yorkului, Eric Adams, renunță la cursa pentru realegerea sa. Acuzațiile care i-au pătat imaginea VIDEO
  6. Cel puțin un mort și nouă răniți în urma atacului armat dintr-o biserică din SUA. Criminalul, ucis de polițiști UPDATE
  7. Trump și Putin în mișcare de încercuire a democrațiilor europene. Parcă seamănă cu situația din 1939
  8. Un bărbat a murit din senin în timp ce dansa cu mireasa la propria nuntă. Unde a avut loc tragedia
  9. Noi informații despre accidentul aviatic grav în care a fost implicat consilierul AUR. „Toată benzina a curs pe el”
  10. Gafă făcută de Nicolas Sarkozy. Fostul președinte, proaspăt condamnat la închisoare, a confundat o jurnalistă cu mama fotbalistului Ousmane Dembélé