Rapperul Fatman Scoop a murit după ce s-a prăbuşit pe scenă în timpul unui concert. Ce vârstă avea

Rapperul american Fatman Scoop a murit după ce s-a prăbuşit pe scenă în timpul unui concert gratuit în Connecticut.

Artistul originar din New York, al cărui nume real este Isaac Freeman III, era cap de afiş la aşa-numita Green & Gold Party din Hamden, Connecticut, când a avut ceea ce a fost descris ca o urgenţă medicală. El a fost văzut într-un videoclip postat pe X că s-a prăbuşit în spatele cabinei DJ-ului după ce a îndemnat participanţii la concert să „facă gălăgie”.

Rapperul în vârstă de 53 de ani - cunoscut mai ales pentru colaborările sale cu Missy Elliott şi Ciara la hit-ul Lose Control din 2005 şi la piesa It's Like That a lui Mariah Carey - a fost dus la un spital local, unde a fost declarat mort.

Fatman Scoop a avut un succes timpuriu în Marea Britanie şi Irlanda când o reeditare a piesei Be Faithful - care a fost produsă de duo-ul american de hip-hop Crooklyn Clan - a intrat în topuri în 2003. A ajuns în top 10 în Australia şi Danemarca.

His last words were "If You Came To Party, Make Some Noise." Damn RIP Fatman Scoop 🕊️ pic.twitter.com/ldr8zFxGg3