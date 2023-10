Doron din Fauda, surprins în timpul unui atac cu rachetă. Actorul Lior Raz, voluntar într-un oraș din sudul Israelului VIDEO

Vedeta din serialul israelian Fauda, Lior Raz, a fost surprins în timpul unui atac cu rachetă comis de teroriștii islamiști Hamas în orașul Sderot.

Lior s-a oferit voluntar pentru a ajuta și salva familiile locale din zonă. Lior Raz, mai bine cunoscut sub numele de Doron, este văzut adăpostindu-se în spatele unui zid în timp ce rachetele explodează pe cer.

Militari israelieni luptau la sol, marţi seara, cu combatanţi din cadrul mişcării islamiste palestiniene Hamas în apropiere de kibuţul Mefalsim, relatează CNN.

Fauda star Lior Raz caught in-rocket attack by Hamas Islamist terrorists in Sderot, Israel. Lior was volunteering to help and rescue local families in the area. Lior Raz better known as Doron is seen taking shelter behind a wall as rockets explode in the sky. pic.twitter.com/om7a6sJz56