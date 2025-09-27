Agenți FBI, concediați după ce au fost fotografiați îngenunchind într-un omagiu adus afroamericanului George Floyd, ucis de către un polițist alb

Cincisprezece agenți ai prestigiosului serviciu federal american de poliție (FBI) au fost concediați pentru că și-au exprimat solidaritatea față de manifestații care-l omagiau pe George Floyd, un afroamerican ucis prin asfixiere cu genunchiul de către un polițist alb la Minneapolis, în 2020.

Potrivit CNN, care a discutat cu două persoane apropiate dosarului, cei 15 agenți fac parte dintr-un nou ”val de concedieri” ale unui număr de 20 de funcționari.

FBI nu a dorit să comenteze.

În schimb, un sindicat al personalului - FBI Agents Association - a criticat, într-o declarație transmisă CNN, politica directorului Kash Patel, contestat din cauza eşecurilor de securitate care au condus la asasinarea activistului ultraconservator Charlie Kirk.

”Noile măsuri periculoase ale lui Patel slăbesc Biroul, pentru că ele elimină expertiza prețioasă, dăunează încrederii între conducere și personal și îngreunează recrutarea și fidelizarea unor agenți calificați, ceea ce, până la urmă, ne expune națiunea unui risc crescut”, denunță organizația aceste concedieri nereglementare.

Această scenă a îngenunchierii, care a avut loc la Washington în urmă cu cinci ani, a provocat critici și a găsit un ecou în presa conservatoare.

După uciderea lui George Floyd, sute de persoane au manifestat în întreaga Americă, cel mai adesea pașnic.

Uneori, ca la Atlanta, vehicule de patrulare ale poliției au fost arse.

Mulțimea s-a adunat în fața Casei Albe și a agitat pancarte cu sloganuri ca ”Nu ne mai omorâți”.

La acea vreme, președintele Donald Trump i-a cerut secretarului său de atunci al Justiției Bill Barr să preia controlul străzilor.

Atunci când au apărut fotografiile, directorul FBI de la acea vreme, Christopher Wray, nu a reproșat vreo greșeală.

Însă, anul acesta, oficiali de la FBI și-au exprimat dorința să reevalueze incidentul.

Potrivit unor surse citate de CNN, agenții respectivi au fost mutați - o decizie impusă ca o pedeapsă, deoarece era vorba despre posturi mai puțin râvnite -, după care au fost dați afară.

