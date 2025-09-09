Care este legătura dintre Charles McGonigal, "vânătorul de spioni numărul unu al Americii", și Florian Coldea? Filiera albaneză i-ar fi adus față în față

Charles McGonigal, fost agent de contrainformații al FBI, este acuzat, într-un raport al Departamentului american de Justiție, că a trădat America în favoarea oligarhului rus Oleg Deripaska și companiei chineze de energie CEFC, scrie NBC News.

Considerat „vânătorul de spioni numărul unu al Americii”, McGonigal a fost, de fapt, agent dublu ruso-chinez, acuză Departamentul de Justiție al SUA în raportul dat publicității.

Raportul inspectorului general, care are 23 de pagini, arată că Charles McGonigal, fostul agent special responsabil cu contrainformațiile pentru FBI la New York, i-a spus unui asociat al Comitetului Fondului Energetic Chinezesc (CEFC) că firma este investigată de FBI.

Potrivit aceluiași raport, McGonigal a avut un intermediar, care l-a introdus unui fost oficial guvernamental român. Nu se precizează numele acestuia, dar ar putea fi vorba despre generalul Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI.

„McGonigal s-a angajat într-o „conduită rușinoasă” și „a afectat intenționat un caz penal important, a încălcat încrederea publică și a compromis integritatea FBI-ului”, se arată în raport. „Trădarea infectează moralul celor care servesc FBI-ul cu onoare și integritate și subminează încrederea publicului în FBI.”

McGonigal, cunoscut foștilor săi colegi drept Charlie, a pledat vinovat în 2023 pentru mai multe infracțiuni, inclusiv pentru că a lucrat în secret pentru un oligarh rus. El execută o pedeapsă de șase ani într-o închisoare federală din Pennsylvania.

Investigația FBI contra CEFC a început în 2017, atunci când McGonigal încă lucra acolo, el demisionând din funcție în 2018. Compania chineză, specializată în domeniul energiei și petrolului, dar și în servicii financiare, era deținută de Ye Jianming, scrie independentnews.ro.

Ye a fost reținut de autoritățile chineze, în martie 2018, pe baza unor acuzații de corupție și altor infracțiuni conexe.

În 2017, când Comitetul Fondului Energetic Chinezesc și alte firme asociate erau sub ancheta FBI, Charles McGonigal l-a avertizat pe un reprezentant al CEFC că Patrick Ho, unul dintre directorii executivi, urmează să fie arestat de FBI. Ho a fost, în cele din urmă, reținut de americani în 2018.

Cel cu care McGonigal a luat legătura la CEFC este descris în raportul Departamentului de Justiție drept „Persoana B”. Echipa de investigații a publicației „The New York Times” a aflat că este vorba de un fost ministru adjunct pentru Energie al Albaniei, între 2013 și 2015, Dorian Duçka.

Lui Duçka i-ar fi spus McGonigal, în iunie 2017, că Patrick Ho urmează să fie arestat. Ulterior, albanezul s-a întâlnit în ziua următoare cu Ho și i-a dat informația.

Raportul mai menționează că „Persoana B”, adică Dorian Duçka, i-ar fi făcut cunoștință lui Charles McGonigal cu un fost oficial guvernamental din România, care l-ar fi găzduit de două ori în Albania pe fostul șef al contrainformațiilor FBI New York, în septembrie și noiembrie 2017.

De fiecare dată, acesta a făcut aranjamentele pentru ca McGonigal să aibă întâlniri cu Edi Rama, premierul Albaniei.

Cu toate că numele oficialului român nu este menționat în raportul Departamentului american de Justiție, există informații, dezvăluite de fostul premier albanez Saul Berisha, că fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost, în 2023, consilierul pentru securitate al fostului premier albanez Edi Rama, cu care se cunoștea dinainte, mai scrie independentnews.ro.

În iunie 2024, Saul Berisha spunea, într-un interviu acordat Antena 3 CNN, că există o posibilă colaborare între McGonigal, Dorian Duçka și generalul român Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI.

„Edi Rama, pentru puterea și interesele sale, a reușit să-l corupă pe șeful de contrainformații al FBI din New York, McGonigal. Între ei se află Dorian Duçka, consilierul său. Dučka și Coldea fac un binom pentru activitățile întunecate ale lui Rama. Duçka a lucrat direct cu McGonigal, condamnat acum în dosarul Albania, iar combinația cu Coldea urmează să fie investigată”, a spus atunci fostul premier albanez Saul Berisha.

McGonigal a fost condamnat definitiv în 2023 la patru ani de închisoare, după ce l-a ajutat pe un oligarh rus, Oleg Deripaska, să evite, în 2018, sancțiunile impuse Rusiei de către SUA, din cauza rolului pe care l-a avut în susținerea anexării Crimeii.

Procurorii au precizat atunci că fostul agent de contrainformații de la FBI spera să cultive cu Deripaska o relație de afaceri, care să-i aducă milioane de dolari. În același fel, McGonigal spera să formeze o astfel de relație și cu oficialul albanez vizat în raportul Departamentului Justiției. Se pare că McGonigal ar fi ascuns plăți primite de la acesta.

