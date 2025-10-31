FBI a dejucat un posibil atac terorist de Halloween. Mai multe persoane au fost arestate

Autor: Maria Popa
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 15:12
FBI a dejucat un posibil atac terorist de Halloween. Mai multe persoane au fost arestate
Donald Trump a oferit dulciuri copiilor de Halloween Foto: X/@WhiteHouse

FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri, 31 octombrie, directorul FBI, Kash Patel.

Directorul FBI spune că atacul urma să aibă loc în weekendul de Halloween.

„În această dimineaţă, FBI a dejucat un potenţial atac terorist şi a arestat mai multe persoane în Michigan care ar fi pus la cale un atac violent în weekendul de Halloween. Mai multe detalii vor urma”, a scris Kash Patel pe X.

„Mulţumim bărbaţilor şi femeilor din FBI şi forţelor de ordine de pretutindeni care stau de pază 24 de ore din 24 şi îndeplinesc misiunea noastră de a apăra patria”, adaugă Patel.

Deocamdată, autorităţile nu au anunţat alte detalii.

