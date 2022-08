Român prins de FBI, după ce acum 15 ani a sechestrat un cuplu de americani. A legat victimele şi le-a injectat un virus presupus letal

Un bărbat cu dublă cetăţenie ungară şi română, aflat de ani buni pe lista infractorilor urmăriţi de Biroul Federal de Investigaţii din SUA, a fost arestat la Budapesta, a anunţat joi, 18 august, poliţia din Ungaria pe website-ul său.

Se crede că Ştefan Alexandru Barabas este membru al unei bande infracţionale care a sechestrat un cuplu în Statele Unite, a legat victimele şi le-a injectat o substanţă care conţinea un presupus virus letal. Cuplului i s-a spus că ulterior i se va administra un antidot în schimbul unei răscumpărări.

Victimele au fost de acord, dar băncile lor au refuzat să realizeze ordinul de transfer pentru o sumă considerată extrem de ridicată: 8,5 milioane dolari.

Ulterior, autorii răpirii şi-au forţat victimele să bea un somnifer şi au fugit cu un automobil furat de la victime.

În anul 2012, un tribunal din SUA a emis un mandat de arestare internaţional împotriva infractorilor, în timp ce FBI a oferit o recompensă de 10.000 dolari pentru orice informaţie credibilă care ar duce la prinderea celor urmăriţi.

Ştefan Alexandru Barabas a fost arestat marţi, 16 august, când părăsea o piscină în aer liber din Budapesta. În prezent sunt în desfăşurare procedurile de extrădare în SUA.

Potrivit anunțului de urmărire al FBI, românul are 36 de ani și s-a născut la Iași. El este poreclit „Greu”.

FBI avea și o recompensă de până la 10.000 dolari SUA pentru informații care duc la arestarea lui individului.

Barabas are legături cu comunitatea de români din Ridgewood, Middle Village și Glendale, Queens, New York. Potrivit informațiilor disponibile, el a părăsit Statele Unite in Septembrie, 2010, împreună cu prietena lui, care nu este fugară. Barabas s-a aflat în România în martie 2012.

„Stefan Alexandru Barabas este căutat pentru presupusa lui implicare în pătrunderea prin forță într-un domiciliu și tentativă de a extorca suma de 8,5 milioane dolari SUA de la o victimă de sex feminin în South Kent, Connecticut. La data de 15 Aprilie, 2007, Barabas și doi complici care au fost arestați între timp, au intrat în reședința victimei și s-au ascuns într-un dulap până ce personalul casei a plecat.

Târziu în acea noapte, Barabas și ceilalți au apărut cu cuțite și arme, au confruntat victima și prietenul (a) acesteia și i-au legat. În decursul nopții, Barabas și ceilalți ar fi injectat fiecare victimă cu un presupus virus ucigaș și au cerut bani în schimbul antidotului. După mai multe ore în decursul cărora au încercat fără success să obțină banii, victimele au fost forțate să bea un somnifer. Barabas și ceilalți au furat mai apoi un vehicul care aparținea victimei și au fugit de la reședință.

La 15 Noiembrie, 2012, s-a emis un mandat federal de arestare în numele lui Barabas de către Tribunalul de District al Statelor Unite, Districtul Statului Connecticut în New Haven, Connecticut, după ce el a fost acuzat de încercarea de a interfera cu comerțul prin şantaj, conspirație de a interfera cu comerțul prin şantaj precum și deținerea unui vehicul furat”, transmite FBI.

