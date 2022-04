Edilul municipiului Piteşti, Cristian Gentea, a negat faptul că primăria nu ar mai sprijini FC Argeş, precizând că are planuri mari cu echipa din Liga I.

"Nici gând aşa ceva, am văzut şi eu articolele, nu le înţeleg, probabil continuă deranjul acesta produs de FC Argeş prin intrarea în play-off. Ieri dimineaţă, de exemplu, am fost cu patru parlamentari şi cu un secretar de stat de la dezvoltare, care ştie cam în ce stadiu suntem cu proiectul noului stadion de la Piteşti, am fost la ministerul Sportului şi i-am explicat cam cum stăm aici, la Piteşti şi necesitatea transferului întregului teren de la Stadionul Nicole Dobrin.

În momentul de faţă, numai actualul stadion este al nostru, în rest, tot terenul, vreo 17 hecatre sunt ale Ministerului Sportului. Domnul ministru a înţeles foarte bine situaţia şi hotărârea de guvern pe care dorim să o promovăm pentru transfer a şi plecat în dimineaţa asta către alte trei ministere avizatoare. Astfel că avem gânduri mari la Piteşti, ar fi culmea să ne oprim acum, când am ajuns unde am ajuns.

(n.r. - despre declaraţia lui preşedintelui Ion Vlădoiu, care nu ştie ce se va întâmpla cu echipa din sezonul viitor) Am văzut şi eu declaraţia, nu am discutat cu el, cred că e un pic de suspnas în mintea lui. Am înţeles că la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Farul va ieşi şi va explica ce a vrut să spună. Eu am discutat cu Andrei Prepeliţă, cu Andrei Schumacher, într-adevăr s-a cam speriat lumea la Piteşti. Acum zece minute, i-am avut în birou pe patru dintre cei mai importanţi jucători ai noştri, Turda, Işfan, Ionuţ Şerban şi Tofan.

Erau speriaţi, dar le-am spus că nu au nici cea mai mică problemă. Eu nu sunt de acord să plece nimeni dintre jucătorii importanţi, noi trebuie să facem o echipă puternică aici la Piteşti. Discut cu Prepeliţă strategia pentru anul viitor, posturile pe care vrea să-şi mai aducă jucători, avem toate lucrurile astea puse la punct", a declarat Gentea, la Pro Arena.

FC Argeş este o asociaţie club sportiv, în care primăria alături de două socetăţi comerciale ale Cosniliului Local sunt membri fondatori.

"Am avut momente în care am fost nemulţumit, am văzut că am fost criticat pentru asta. Nu cred că primarul nu are dreptul să vegheze ca banul public să fie cheltuit aşa cum trebuie", a precizat el.

Făcând o paralelă cu afirmaţia edilului, că ar fi suspans în mintea lui Vlădoiu, moderatoarea i-a transmis lui Gentea că şi în mintea lui a fost confuzie când a vrut să-l demită pe antrenorul Andrei Prepeliţă, înainte ca echipa să obţină calificarea în play-off.

"Nu ştiu ce vreţi să spuneţi cu confuzie în mintea mea, încercaţi să fiţi ironică cu mine acum. Prefer să nu comentez, văd că aţi luat-o pe altă parte şi atunci îmi pare rău că am intrat. Eu am vrut să spun că informaţiile apărute n-au nicun fel de legătură cu realitatea la Piteşti", a replicat Gentea.

El s-a referit şi la părerile conform cărora FC Argeş nu şi-a apărat corect şansele cu CFR Cluj: "Au fost meciuri care nu mi-au plăcut, am văzut nişte informaţii aseară că CFR a făcut blat cu noi. De unde? Noi nu suntem în stare să marcăm un gol CFR-ului de când am revenit pe prima scenă fotbalistică, dar sunt convins că în viitor vom reuşi acest lucru. Cred că şi pentru CFR, pentru Dan Petrescu ar trebui mai mult respect, totuşi, pentru ce au făcut şi de câte ori au câştigat campioantul în România. Am ajuns şi cu mult noroc în play-off, recunosc, dar noi încercăm să creştem şi să facem faţă."

FC Argeş a pierdut toate cele trei meciuri jucate până acum în play-off, scoruri 0-3 cu CS Universitatea Craiova, 2-3 cu FCSB şi 0-2 cu CFR Cluj.

Preşedintele FC Argeş, Ion Vlădou, a făcut o afirmaţie interpretabilă la Digi Sport, spunând că nu ştie care sunt planurile de viitor ale primarului cu echipa piteşteană.

"Aştept să ne cheme primarul să vedem ce strategie abordăm pentru sezonul următor, dar şi pentru meciurile care au rămas. Nu ştim ce vom face la anul, dacă vom continua să avem acelaşi obiectiv sau vom merge pe mâna copiilor. Eu mi-aş dori să continuăm ce am început. Vom vedea", a spus el.

