Veste teribilă pentru fanii Barcelonei: vedeta echipei lipsește cinci luni de pe teren

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 11:17
214 citiri
Lamine Yamal și Gavi Foto: X / @BarcaTimes

Vești foarte proaste pentru Gavi. Tânărul mijlocaș al echipei FC Barcelona a fost operat marți la genunchiul drept și va fi indisponibil cel puțin patru-cinci luni, a anunțat clubul catalan.

„Jucătorul echipei principale Pablo Páez Gavira (Gavi) a fost supus unei artroscopii pentru tratarea unei leziuni la meniscul intern. A fost făcută o sutură pentru a proteja meniscul. Timpul de recuperare este estimat la aproximativ 4-5 luni,” precizează Barça într-un comunicat.

Mijlocașul în vârstă de 21 de ani a ratat mai mult de un an de competiții între 2023 și 2024 din cauza unei rupturi a ligamentului încrucișat anterior la același genunchi.

În 2022, Gavi a câștigat Trofeul Kopa, cel care se acordă în cadrul galei Balonul de Aur pentru cel mai bun tânăr jucător.

Trofeul Kopa i-a revenit în 2024 și 2025 lui Lamine Yamal, coechipierul lui Gavi de la FC Barcelona.

