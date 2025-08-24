FC Barcelona, condusă cu 2-0 de o nou-promovată. Cum s-a terminat meciul

Campioana en-titre a Spaniei la fotbal, FC Barcelona, s-a impus cu dificultate, 3-2, sâmbătă seara, în deplasare, cu nou-promovata Levante, în etapa a 2-a din La Liga.

Gazdele au condus la finalul primei reprize, după golurile reușite de Ivan Romero (15) și Jose Luis Morales Nogales (45+7, penalty). Catalanii au revenit însă în partea a doua a confruntării, marcând prin Pedri (49) și Ferran Torres (52), cele trei puncte fiind obținute ca urmare a autogolului lui Unai Elgezabal (90+1).

Cu 6 puncte, FC Barcelona este lider în clasament.

În schimb, Atletico Madrid nu a reușit decât un rezultat de egalitate, 1-1, acasă cu Elche, altă echipă nou-promovată. Alexander Sorloth a deschis scorul pentru gazde în minutul 8, însă oaspeții au egalat prin Rafa Mir (15). Atletico Madrid așteaptă astfel în continuare prima victorie din acest sezon.

Tot 1-1 s-a încheiat și partida dintre Mallorca și Celta Vigo, gazdele egalând în minutul 87 prin Mateu Morey, după ce oaspeții deschiseseră scorul în minutul 38 prin Javi Rueda.

Așa cum se știe, în prologul etapei, vineri, Real Betis a învins pe Alaves cu 1-0.

Runda continuă cu partidele programate duminică și luni, Real Madrid urmând să joace în deplasare la Oviedo.

