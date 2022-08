Cum ar fi încercat un conducător de la FC Barcelona să mituiască un oficial de la UEFA

Un conducător de la FC Barcelona a încercat să mituiască un oficial oficial al UEFA pentru a facilita deschiderea unei investigaţii privind finanţele şi transferurile celor de la Paris Saint-Germain şi Manchester City, potrivit informaţiilor de pe site-ul The Athletic.

Această poveste este relatată în cartea Barça: The Rise and Fall of the Club that Built Modern, scrisă de jurnalistul de la Financial Times Simon Kuper, care oferă o nouă analiză a situaţiei de criză în care s-a aflat Barcelona în ultimii ani ai mandatului lui Josep Maria Bartomeu în fruntea clubului.

În cartea sa, Kuper susţine că oficialul UEFA a luat cina cu un omolog de la Barcelona în februarie 2020 şi că în timpul mesei oficialul catalan s-ar fi plâns de politica tolerantă a forului european în ceea ce priveşte fair-play-ul financiar în cazul Manchester City şi PSG, două cluburi. deţinute de fonduri sau persoane fizice legate de state naţionale.

Kuper scrie: "În cele din urmă, oficialul Barcei a întrebat: Este cineva în departamentul tău FFP (Fair-Play Financiar) pe care să-l plătim?”. Oficialul UEFA a înţeles că omologul său încerca să găsească pe cineva să mituiască în cadrul instanţei fotbalului european".

Ads

UEFA a declarat că organizaţia "nu ştia de o astfel de întâlnire sau cerere". Barcelona a fost contactată de The Athletic pentru a confirma dacă aceste afirmaţii sunt sau nu adevărate, dar clubul nu a răspuns.

Clubul, sub noul său preşedinte Laporta, optează pentru o abordare diferită marcată de revenirea vechilor glorii în organigramă, prin activarea mai multor „pârghii” economice menite să injecteze bani şi să finanţeze noi transferuri.

Ads