FC Barcelona, start cu stângul în noul campionat: Xavi a fost eliminat și s-a luat de arbitru

FC Barcelona nu a reușit să câștige în prima etapă a noului sezon din Spania.

Catalanii au făcut doar 0-0 pe terenul lui Getafe, o partidă tensionată, cu două cartonașe roții. Rapinha a văzut roșu de la oaspeți încă din minutul 42, iar în repriza a doua (minutul 57) Mata (Getafe) a fost și el eliminat.

Xavi a protestat la adresa arbitrajului și a fost la rândul lui trimis la vestiare.

Antrenorul Barcelonei a contestat dur arbitrajul la final: "I-am spus că permite prea multe fauluturi și m-a eliminat. De aceea am fost eliminat. Zilele trecute am abvut o reuniune cu arbitri în care am vorbit despre tensiunile din timpul jocului și cum trebuie gestionate și el ce face? El e cel care a permis prea multe faulturi. Dacă acesta este produsul pe care noi vrem să îl vindem în afară..."