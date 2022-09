Un suporter a făcut infarct la meciul Barcelonei din campionat. Partida a fost întreruptă VIDEO

Meciul Cadiz – FC Barcelona, din etapa a cincea a campionatului Spaniei, a fost întrerupt o oră, sâmbătă seară, din cauza unei urgenţe medicale în tribună. Portarul gazdelor, Jeremias Ledesma, a alergat cu un defibrilator pentru a-l trimite în tribună la medici. Partida s-a terminat 4-0 pentru Barcelona.

Au marcat De Jong 55, Lewandowski 65, Ansu Fati 86 şi Dembele 90+2.

Potrivit Mundo Deportivo, în minutul 80 arbitrul a oprit jocul, din cauza unei urgenţe medicale în tribună, un spectator suferind un atac de cord. De pe banca de rezerve a Barcelonei s-a trimis un defibrilator, acesta fiind dus în fugă de portarul echipei Cadiz, Ledesma, către tribună şi aruncat către fani, astfel încât aceştia să îl dea mai departe şi să ajungă la spectatorul afectat.

Jucătorii, stafurile tehnice şi arbitrii au părut extrem de afectaţi pe durata intervenţiei medicilor. Ronald Araujo chiar a fost văzut rugându-se.

După 20 de minute de întrerupere, arbitrul le-a cerut jucătorilor să plece la vestiare.

Emoţiile au crescut după ce a avut probleme şi un cameraman, el suferind o cădere de tensiune. De asemenea, o fiică a fanului care suferise atacul de cord a leşinat.

După 47 de minute de întrerupere a jocului, fanul a fost luat din tribună cu targa, iar jucătorii au revenit la încălzire şi apoi jocul s-a reluat.

Preşedintele clubului Cadiz, Manuel Vizcaaino, a declarat că fanul fusese stabilizat în momentul în care a fost dus la ambulanţă.

Celelalate rezultate ale partidelor de sâmbătă din LaLiga:

Rayo Vallecano – Valencia 2-1 (Palazon 5, Nico Gonzalez 52 autogol / Diakhaby 90+3)

Espanyol Barcelona – FC Sevilla 2-3 (Joselu 45+4, Braithwaite 62 / Lamela 1, Carmona 26, 45)

