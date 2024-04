Ce spune antrenorul Barcelonei după ce a dat lovitura la Paris

FC Barcelona "a dat dovadă de caracter" în victoria obţinută în faţa formaţiei Paris Saint-Germain (scor 3-2), miercuri seara, pe Parc des Princes, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, avertizând însă că "meciul retur va fi foarte dificil".

"Am jucat bine, apărarea noastră a înţeles ce trebuie să facem, i-am marcat bine pe parizieni. Credeam că favorită este PSG, dar am lucrat bine în defensivă, am făcut presing bun. Sunt foarte mulţumit de performanţă, toţi suporterii pot fi fericiţi", a declarat Xavi la finalul jocului.

Cu o pasă decisivă, "Pedri a făcut diferenţa, la fel şi Christensen (autorul golului victoriei - n.red.), aşa că sunt foarte mulţumit de jucătorii mei, schimbările au fost reuşite", a adăugat antrenorul catalan, referindu-se la cei doi jucători care au intrat pe teren în repriza secundă.

"Echipa noastră a dată dovadă de caracter", a subliniat Xavi, dar a avertizat că "dinamica meciului de marţi (16 aprilie, când va avea loc returul - n.red.) nu se va schimba, Luis Enrique va pune multă presiune, avem un adversar foarte dificil".

"Trebuie să ne gândim la meciul retur, care va fi foarte greu la Barcelona", a insistat el.

FC Barcelona s-a impus la Paris prin dubla brazilianului Raphinha (37, 62) şi golul danezului Andreas Christensen (77), în timp ce pentru gazde au punctat Ousmane Dembele (48) şi Vitinha (51).