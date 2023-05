Jucătorii şi staff-ul echipei FC Barcelona au fost alergaţi de fani ai formaţiei Espanol Barcelona, care au intrat pe teren după ce rivala catalană a câştigat titlul de campioană a Spaniei.

În timp ce jucătorii şi staff-ul au format un cerc la mijlocul terenului ţinându-se de mână, au început brusc să alerge spre tunelul care duce la vestiare, atacaţi de câteva zeci de suporteri ai lui Espanol, vizibil nemulţumiţi de această manifestare de bucurie pe terenul echipei lor.

Securitatea privată a stadionului RCDE şi poliţia de la faţa locului au intervenit rapid pentru a-i proteja pe jucători şi au pus capăt rapid scurtei invadări de pe teren.

This is mad. An absolute disgrace. Espanyol fans invading the pitch trying to assault Barça players & staff celebrating their league title. Footage is shocking.@TheAthleticFC pic.twitter.com/1B3THBlq0B