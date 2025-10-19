Meci chinuitor pentru FC Barcelona, cu o codașă din Spania. Ce s-a întâmplat în prelungiri

FC Barcelona a învins cu dificultate sâmbătă seara, acasă, pe Girona, cu 2-1, în etapa a 9-a din La Liga, și este lider provizoriu în clasament.

Pe Estadi Olimpic Lluis Companys, cele două echipe au fost la egalitate până în minutele suplimentare ale jocului, după ce Pedri marcase în minutul 13 pentru gazde, iar Axel Witsel în minutul 20 pentru oaspeți. Golul lui Ronal Araujo (90+3) a adus în final cele 3 puncte catalanilor care acum au 22 de puncte și sunt lideri cel puțin până la disputarea meciului dintre Getafe și Real Madrid de duminică seara. În schimb, Girona este pe penultimul loc, 19, cu doar 6 puncte.

Jucând în fața propriilor suporteri, Atletico Madrid s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Osasuna, prin reușita lui Thiago Almada (69). Atletico ocupă momentan locul 4 cu 16 puncte, iar Osasuna e pe 12, cu 10 puncte.

Golurile lui Tajon Buchanan (44) și Alberto Moleiro (64) pentru Villarreal și dubla lui Antony (66, 90+4) pentru Real Betis au stabilit scorul final, 2-2, în partida de pe 'El Madrigal'. Villarreal este deocamdată pe poziția a 3-a, cu 17 puncte, Real Betis e pe 5, cu 16 puncte.

Mallorca a obținut cea de-a doua victorie în acest sezon reușind surprinzător să învingă, în deplasare, pe Sevilla FC, cu 3-1, echipa părăsind momentan zona retrogradării.

Pe stadionul 'Ramon Sanchez Pizjuan', golurile oaspeților au fost marcate de Vedat Muriqi (67) și Mateo Joseph (72, 77), pentru gazde punctând Ruben Vargas (16).

Mallorca este acum pe locul 15, cu 8 puncte, în timp ce Sevilla e pe locul 7, cu 13 puncte.

Așa cum se știe, Espanyol Barcelona a învins cu 2-0, vineri seara, în deplasare, pe Oviedo, care l-a avut pe portarul Horațiu Moldovan pe banca de rezerve, în meciul care a deschis etapa a 9-a.

