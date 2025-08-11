Premieră mondială în fotbal. Meciul Barcelonei, mutat pe un alt continent

Autor: Teodor Serban
Luni, 11 August 2025, ora 20:34
145 citiri
Premieră mondială în fotbal. Meciul Barcelonei, mutat pe un alt continent
Lamine Yamal FOTO X Barcelona

Federaţia Spaniolă de Fotbal a aprobat luni un plan prin care meciul VillarrealFC Barcelona, din etapa a 17-a a campionatului spaniol, va fi mutat la Miami, în Statele Unite.

Meciul ar urma să se dispute în ziua de 20 decembrie, pe stadionul Hard Rock, din Miami, iar Federaţia Spaniolă de Fotbal a declarat că va transmite o solicitare către UEFA şi FIFA pentru aprobarea acestei mutări.

Organizarea unui meci oficial dintr-un campionat intern într-o altă ţară decât cea de origine a cluburilor ar fi o premieră mondială. Mai multe competiţii, inclusiv Supercupa Spaniei şi Supercupa Italiei, au fost deja mutate, în special în Arabia Saudită.

La începutul lunii iunie, Federaţia Italiană a dat undă verde pentru ca un meci din Serie A, dintre AC Milan şi Como, să fie mutat la Perth, în Australia.

Meciul ar urma să se dispute pe 6 februarie 2026.

#fc barcelona, #meci, #miami, #continent, #Premiera , #stiri fotbal
