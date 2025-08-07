Procedură disciplinară la FC Barcelona, care i-a retras banderola căpitanului

FC Barcelona a anunțat joi că îi retrage banderola de căpitan portarului german Marc-Andre ter Stegen, care face obiectul unei proceduri disciplinare inițiate de clubul catalan, a anunțat oficial gruparea blaugrana, scrie AFP.

''În urma procedurii disciplinare inițiate împotriva lui Marc-Andre ter Stegen și în așteptarea unei soluționări definitive a acestei chestiuni, clubul, de comun acord cu Direcția Sportivă și staff-ul tehnic, a decis să-i retragă temporar banderola de căpitan lui Ter Stegen'', a scris Barca într-un scurt comunicat.

''În această perioadă, atribuțiile de căpitan vor fi preluate de Ronald Araujo'', a precizat FC Barcelona, campioana en-titre a Spaniei.

Joi dimineața, Daily Sport și portalul de știri 3Cat au relatat că liderii Barcelonei l-au însărcinat pe antrenorul Hansi Flick să-l informeze pe Ter Stegen despre măsură. Conform surselor, decizia a venit după ce internaționalul german a refuzat să-și dea consimțământul pentru transmiterea datelor medicale către liga spaniolă. Barca a deschis, de asemenea, proceduri disciplinare împotriva sa în această privință.

Ter Stegen s-ar fi aflat joi la centrul de antrenament al clubului, dar nu a comentat. El este indisponibil după ce a suferit recent o operație la spate și a declarat pe rețelele de socializare că va lipsi aproximativ trei luni.

Barca nu a spus cât timp va lipsi. Fără raportul medical, liga nu poate stabili dacă va lipsi suficient de mult pentru a permite clubului să înregistreze alți jucători. Se crede că ter Stegen era conștient de acest lucru când a vorbit despre trei luni.

Din acest motiv, campioana Spaniei, aflată în dificultăți financiare, nu a putut să-l înregistreze pe portarul nou-semnat Joan Garcia și pe Wojchiech Szczesny, care și-a reînnoit contractul. Liga spaniolă începe pe 15 august.

Barcelona vrea să-l retrogradeze pe Ter Stegen, care este la club din 2014, de la prima la a treia opțiune după sosirea lui Garcia. Un transfer al germanului, în ciuda unui contract până în 2028, ar aduce economii datorită salariului său mare, dar acest lucru pare puțin probabil în această perioadă de transferuri din cauza accidentării.

