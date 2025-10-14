Încă o veste proastă pentru FC Barcelona înainte de El Clasico!

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 15:42
120 citiri
Încă o veste proastă pentru FC Barcelona înainte de El Clasico!
Raphinha, Lewandowski și Yamal FOTO X FC Barcelona

Deja lipsită de mai mulţi jucători importanţi, FC Barcelona a anunţat, marţi, că atacantul Robert Lewandowski a suferit o leziune la coapsa stângă şi este incert pentru următoarele meciuri ale clubului catalan, printre care şi Clasico împotriva Real Madrid de la sfârşitul lunii octombrie

”Robert Lewandowski suferă de o ruptură musculară la bicepsul femural al coapsei stângi”, a scris Barça într-un scurt comunicat, fără a menţiona durata potenţială a absenţei.

Potrivit presei spaniole, atacantul polonez în vârstă de 37 de ani, care a fost menajat de la începutul sezonului pentru a evita acest tip de accidentări, ar putea lipsi între patru şi şase săptămâni din competiţie.

Prin urmare, el nu va putea participa la următoarele meciuri: împotriva Gironei, sâmbătă în La Liga, în Liga Campionilor împotriva Olympiakos, pe 21 octombrie, şi la El Clasico împotriva Real Madrid, pe 26 octombrie.

FC Barcelona, campioana Spaniei în exerciţiu, are deja numeroşi jucători accidentaţi, printre care tânărul Lamine Yamal şi mijlocaşul spaniol Fermin Lopez - ambii revenind luni la antrenamente -, brazilianul Raphinha, cei doi portari Joan Garcia şi Marc-André ter Stegen, precum şi mijlocaşii Gavi şi Dani Olmo.

Atacantul spaniol Ferran Torres, eliberat de La Roja din cauza unei probleme musculare, este incert pentru următoarea etapă din Liga.

Probleme uriașe la Barcelona, înainte de El Clasico. Hansi Flick are „infirmeria” plină
Probleme uriașe la Barcelona, înainte de El Clasico. Hansi Flick are „infirmeria” plină
Dani Olmo s-a accidentat jucând pentru echipa naţională a Spaniei şi este incert pentru meciul Barcelonei cu Real Madrid. El Clasico se va juca la finele lunii octombrie. Dani Olmo,...
Starul Realului a înșelat-o pe frumoasa prezentatoare și a fost părăsit. Reacția neașteptată a fotbalistului: ”E incredibilă”
Starul Realului a înșelat-o pe frumoasa prezentatoare și a fost părăsit. Reacția neașteptată a fotbalistului: ”E incredibilă”
Vinicius Junior, starul lui Real Madrid, trece prin momente dificile în viața personală, fotbalistul fiind părăsit de iubita sa, care s-a simțit înșelată. Frumoasa prezentatoare...
#fc barcelona, #Real Madrid, #El Clasico, #Robert Lewandowski, #lamine yamal, #rapinha , #Barcelona Real Madrid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a aratat spre Seicul Mansour si a rostit SASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Încă o veste proastă pentru FC Barcelona înainte de El Clasico!
  2. Ciprian Marica a dezvăluit cine urma să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu: "Avea bagajele făcute"
  3. Apelul a fost respins, iar Israel a fost eliminată de la Campionatul Mondial
  4. Dan Petrescu a remarcat un tricolor: „Când ziceam eu de el, toată lumea mă lua la mișto”
  5. Mircea Lucescu și-a explicat decizia neașteptată de la națională: ”Nu puteam să continui!”
  6. Kosovo ne strică planurile. Veste proastă pentru naționala României, în legătură cu ”scenariul de film” din ultima etapă
  7. Calificări în sferturi pentru românce la Japan Open. Cu câți bani s-au ales
  8. Românul din echipa Austriei și-a explicat decizia de a nu juca sub tricolor: ”N-a fost greu de luat”. În ce limbă a vorbit
  9. Un șobolan a intrat pe teren la meciul Belgiei din preliminarii. Cum au reacționat jucătorii VIDEO
  10. România a fost depăşită. Cum arată acum calculele pentru play-off-ul de Mondiale. Ne batem și cu Ungaria