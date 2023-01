Real Madrid - Barcelona în semifinalele Cupei Spaniei! Când au loc partidele

Azi a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din semifinalele Cupei Spaniei.

Astfel, semifinalele Cupei Spaniei sunt Real Madrid - FC Barcelona, respectiv Osasuna - Athletic Bilbao. Partidele se vor desfășura în sistem tur-retur.

Meciurile dintre cele două superputeri ale fotbalului spaniol vor avea loc pe 28 februarie (pe Santiago Bernabeu), respectiv 4 aprilie (pe Camp Nou).

În campionat, FC Barcelona a reușit să se distanțeze la cinci puncte de Real Madrid, după egalul galacticilor cu Real Sociedad pe teren propriu, scor 0-0.

