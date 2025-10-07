A urcat pe primul loc și atacă FCSB-ul lui Becali: ”Se uită la noi ca la niște sălbatici. De aia nu-l dau afară, poate vine altul”

FC Botoșani este noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 12-a.

Gazdele au deschis scorul prin Zoran Mitrov (3 - penalty), după ce portarul Dejan Iliev l-a faultat pe Alexandru Cîmpanu. UTA a egalat prin Valentin Costache (11). Botoșănenii au obținut victoria prin golul marcat de Sebastian Mailat (73), cu un șut de la circa 30 de metri, la care portarul Iliev a scăpat mingea în poartă.

După meci, patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, n-a ratat ocazia de a ataca din nou FCSB-ul lui Gigi Becali, care se implică la echipă peste antrenorul Charalambous.

”Nu-i treaba mea ce face FCSB cu Charalambous. E treaba fotbalului românesc să înțeleagă ce înseamnă antrenor de fotbal și patron.

E vorba de ambiguitatea asta, ăștia care vin de afară se uită la noi ca la niște sălbatici, când patronul face echipa. De aia nu-l dau afară, poate vine altul. Cred că domnul Charalambous e într-o groapă de imagine totală, cum să-i facă cineva echipa, nu înțeleg cum stă...

E preparator fizic, ce e el acolo? Antrenor de portari? Să fim serioși. E treaba dânșilor. Așa am spus, în fotbal trebuie să ai niște oameni care știu meserie, antrenorul cu licență, pregătire. Un patron ține atmosfera”, a spus Iftime la Digi Sport.

