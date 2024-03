Va avea FC Brasov drept patron o cunoscuta impresara din fotbal? Ce scrisoare de intentie a aparut

Clubul FC Brasov este in pragul desfiintarii dupa ce Tribunalul Brasov a amanat luarea unei decizii in ceea ce priveste falimentul echipei.

Totusi, se mai doreste o implicare financiara la echipa, si asta dupa ce a aparut stirea ca un grup de investitori germani doreste sa finanteze gruparea ardeleana.

Ei au avut deja prima intalnire cu oficialii de la Brasov, trebuind sa le ofere acestora garantii financiare. Alaturi de germani, dupa cum atesta sursele cotidianului Gazeta Sporturilor, a venit si Anamaria Prodan, sotia antrenorului stelist Laurentiu Reghecampf.

Aceasta pare sa fie interesata in preluarea pachetului majoritar de la Brasov. Ea a redactat in urma cu 5 zile si o scrisoare de intentie in acest sens.

Dupa cum spune acelasi cotidian, se vor purta negocieri intense in aceste zile intre Romeo Pascu (presedintele de la Brasov), Anamaria Prodan, dar si investitorii germani, care vor trebui mai intai sa plateasca toate datoriile prezente ale clubului.

D.A.

