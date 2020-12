Probleme mari in fotbalul englez. Si meciul Tottenham - Fulham a fost amanat din cauza Covid-19, cu patru ore inaintea startului. Mourinho, furios ca nu a fost anuntat din timp

Partida era programata, miercuri, de la ora 20.00, iar anuntul nedisputarii a fost facut cu mai putin patru ore inaintea startului.Incertitudinea care a planat cu privire la disputarea meciului l-a nemultumit pe antrenorul gazdelor, Jose Mourinho , care a facut deplasarea cu echipa la stadion.Tehnicianul portughez a postat pe Instagram un mesaj ironic: "Meci la ora 18.00 (n.r. - locala)... Nici nu stim daca jucam. Cea mai buna liga din lume". El a insotit postarea de o inregistrare video, in care apar el si staff-ul sau la Stadionul Tottenham.La scurt timp dupa postarea lui Mourinho, a fost anuntata amanarea intalnirii.Luni seara, meciul Everton - Manchester City , tot din etapa a XVI-a, a fost amanat din cauza numeroaselor cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul echipei oaspete. Cinci jucatori ai formatiei antrenate de Pep Guardiola sunt pozitivi.Acesta a fost a doua partida amanata din actualul sezon al Premier League, dupa intalnirea Aston Villa - Newcastle, programata initial la 4 decembrie.Premier League a anuntat, marti, 18 cazuri de infectare cu noul coronavirus, jucatori si membri ai staff-urilor, dupa testele efectuate intre 21 si 17 decembrie.Este cel mai mare numar de teste pozitive din acest sezon al campionatului englez. In total, au fost testate 1.479 de persoane.