FC Hermannstadt a pierdut procesul la TAS. Sibienii, fără 9 puncte în clasament

Clubul Hermannstadt a anunţat, vineri, că a pierdut apelul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) cu privire la depunctarea dictată în decembrie de FRF.

“Din păcate, nu a fost să fie! Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis astăzi ca depunctarea cu 9 puncte primită de clubul nostru în luna decembrie a anului trecut să rămână în vigoare... Am luptat până la ultima resursă legală şi morală pentru a recupera această pierdere grea! Am luptat pe toate căile juridice posibile! Acum vom continua să luptăm doar pe plan sportiv, unde am demonstrat că ne merităm locul în primele 6 echipe din Superliga. Rămânem o familie unită!”, a notat FC Hermannstadt pe Facebook.

Hermannstadt anunţa în decembrie că a fost depunctată cu nouă puncte, decizia fiind luată de Administraţia de Monitorizare Financiară a FRF, însă fără să se ţină cont de noul plan de reorganizare pentru club.

“În cei 7 ani şi jumătate de (scurtă) existenţă, s-au întâmplat atât de multe la clubul nostru încât foarte probabil cândva se va scrie o carte după care se va face un film. Iată că acum, în prag de sărbători, primim “cadou” în premieră o depunctare de 9 puncte. Fără îndoială, situaţia este una regretabilă, însă noi ne permitem să o catalogăm ca fiind una 100% nemeritată şi injustă.

Depunctarea ne-a fost dictată de către Administraţia de Monitorizare Financiară a FRF, fără să se ţină cont de noul plan de reorganizare A.F.C. Hermannstadt.

Vă reamintim că acest nou plan a fost aprobat săptămâna trecută de către Tribunalul Sibiu şi a intrat deja în aplicare”, preciza atunci FC Hermannstadt.

