Cluburile din Premier League au stabilit ultimele detalii inainte de reluarea meciurilor

Premier League se va relua pe 17 iunie cu doua restante, Aston Villa - Sheffield United si Manchester City - Arsenal.Cluburile au renuntat aproape in totalitate la desfasurarea meciurilor pe teren neutru, un principiu care a fost mult timp un element central al "Restart Project" conceput de Premier League. Printre cele 92 de meciuri ramase, unul singur ar putea fi vizat de aceasta dispozitie: Manchester City - Liverpool, de pe 2 iulie. Decizia in privinta acestei partide va fi luata de primaria orasului Manchester.Cu ocazia reuniunii de joi, a fost stabilit protocolul sanitar care insoteste reluarea campionatului. cel mult 300 de persoane vor putea asista la meciuri, incluzand staff-urile celor doua echipe, ziaristii, tehnicienii TV si personalul insarcinat cu controalele antidoping. In unele parti ale stadioanelor va fi permis doar accesul jucatorilor si al unei parti a staff-ului.In fine, primele meciuri programate dupa reluare vor fi precedate de un minut de reculegere in memoria victimelor pandemiei de coronavirus.