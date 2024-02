Liverpool, start dezamagitor de sezon. Vezi rezultatele din Anglia

FC Liverpool a inceput cu stangul noul sezon din Premier League, obtinand doar o remiza, pe teren propriu, cu Sunderland, scor 1-1.

"Cormoranii" au inceput meciul in forta si au deschis scorul in minutul 12, prin uruguayanul Luis Suarez, dar au lasat-o moale in repriza secunda si au fost egalti de Larsson.

Sambata s-au mai disputat inca patru meciuri in prima etapa din Premier League, intalnirea Tottenham Hotspur - Everon fiind amanata din cauza violentelor din capitala Angliei.

Iata rezultatele zilei:

Blackburn Rovers - Wolverhampton 1-2

Fulham - Aston Villa 0-0

FC Liverpool - Sunderland 1-1

Queens Park Rangers - Bolton 0-4

Wigan Athletic - Norwich City 1-1

Partida Newcastle United - Arsenal a inceput la ora 19:30.

Celelalte jocuri ale etapei sunt programate duminica si luni.

C.F.