Antrenorul lui FC Liverpool nu vrea ca Premier League sa se opreasca, in ciuda cresterii numarului de infectari cu COVID

Tehnicianul german este pregatit pentru o eventuala oprire a competitiei, in actualul context, insa considera ca masurile aplicate pentru combaterea raspandirii Covid-19 sunt suficiente pentru asigurarea continuitatii acesteia."Nu sunt specialist, insa trebuie sa facem totul pentru ca Premier League sa nu se opreasca si consider ca lucrurile functioneaza bine. Este de inteles sa avem ingrijorari, dar facem totul pentru ca baietii sa ramana in siguranta si cred ca competitia poate continua.Oamenii vor sa o urmareasca si, in acest caz, noi nu facem parte din societate, pentru ca in mod normal suntem izolati, mergem la terenul de antrenament si respectam toate regulile, asa incat consider cu adevarat ca putem merge mai departe", a declarat Klopp inaintea meciului pe care Liverpool il va disputa in deplasare cu Southampton, in cadrul etapei a 17-a din Premier League.Pozitia germanului difera insa de cea a antrenorului echipei West Bromwich Albion, Sam Allardyce, care solicitase recent o intrerupere temporara a sezonului, dupa ce s-a inregistrat cel mai mare numar de teste pozitive la ultima serie de analize din Premier Legue."Sunt ingrijorat si in ce ma priveste pe mine personal, dar si in privinta fotbalului, in general. Siguranta tuturor celor implicati este mai importanta decat orice altceva. Daca acest numar ridicat de teste pozitive se va mentine, un lucru corect ar fi intreruperea Premier League. Am 66 de ani si ultimul lucru pe care il vreau ar fi sa iau acest microb, Covid-19", a spus Allardyce.Conducerea Premier League a reactionat la randul ei, precizand ca nu intentioneaza sa suspende meciurile din actualul sezon, in ciuda cresterii numarului de infectari, care a provocat amanarea a doua meciuri programate in cursul acestei saptamani: Everton - Mancheser City si Tottenham Hotspur - Fluham."Premier League continua sa aiba incredere in protocoalele sale Covid-19 pentru a permite ca meciurile sa fie jucate conform programarii, iar aceste protocoale continua sa aiba sprijinul complet al guvernului. Avand in vedere sanatatea jucatorilor si a personalului, Premier League sustine pe deplin modul in care cluburile pun in aplicare protocoalele si regulile", se arata intr-un comunicat al ligii.