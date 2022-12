Cum explica Jurgen Klopp esecul din finala Champions League cu Real Madrid

Antrenorul german al celor de la FC Liverpool, Jurgen Klopp, a oferit o prima declaratie dupa marea finala pierduta de echipa sa cu Real Madrid, sambata la Kiev, scor 1-3.

Este a treia finala la rand pierduta de fostul manager de la Borussia Dortmund si Mainz pe banca cormoranilor, dupa Cupa Ligii si finala Europa League din 2016.

"Trebuie sa o felicitam sincer pe Real Madrid. Sigur ca momentul accidentarii lui Mo Salah a fost unul important pentru acest joc. Socul baietilor a fost unul sincer si pe undeva de inteles, el a fost cel mai important jucator al nostru in acest sezon. A fost 0-0 la pauza, poate in acele 15 minute puteam sa ajustam mai mult unele lucruri, mai ales in defensiva.

Real Madrid castiga din nou Liga Campionilor, dupa o finala superba cu Liverpool

Nu am apucat sa vorbesc foarte multe cu Loris Karius. Mi-e greu sa ma gandesc acum ce e in sufletul sau. Greselile sale au fost mari, nu mai e cazul sa le disecam si sa vorbim foarte mult despre el, e clar, toata lumea a vazut asta. Stie si el, o stim si noi. Acum..el singur trebuie sa treaca peste asta, trebuie sa isi dea seama ca nu a fost noaptea lui, e clar.

Sentimentele mele nu sunt foarte bune acum, am vrut totul in aceasta seara, dar pana la urma ne-am ales cu nimic. Sunt seri de acest gen, sau sunt seri in care castigi, asa e viata asta in fotbal, am ajuns la 51 de ani si sunt convins ca mai am multe de vazut in acest sport", a fost declaratia lui Klopp, pentru site-ul oficial al lui Liverpool.

Liverpool a ratat sansa de a deveni pentru a 6-a oara campioana Europei la Kiev, ultimul trofeu castigat de cormorani fiind in 2005, iar ultima finala bifata fiind in 2007, pierduta cu AC Milan, 1-2.

D.A.

