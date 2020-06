Dupa pierderea lui Werner, Liverpool il doreste pe cel mai rapid fotbalist al planetei

Ziare.

Jurgen Klopp vrea sa aduca din sezonul viitor pe Anfield un jucator care in acest sezon a impresionat in Premier League, la gruparea Wolverhampton.E vorba de Adama Traore, cu 43 de meciuri si 6 goluri marcate in acest sezon pentru echipa in portocaliu si negru.Spaniolul de 24 de ani e considerat in acest moment unul dintre cei mai rapizi fotbalisti de pe planeta. Liverpool a luat deja legatura cu cei de la Wanderers, pentru a putea negocia direct cu Traore, dupa cum anunta cotidianul britanic Daily Mirror Folosit la Wolves pe post de extrem dreapta, Traore a debutat in fotbalul mare direct la Barcelona , iar apoi a trecut la echipe precum Aston Villa si Middlesbrough.Are o cota de piata de 25,5 milioane de euro.Recent, Timo Werner a refuzat-o pe Liverpool, de la care avea o oferta concreta si a ales-o pe rivala sa din Premiership, Chelsea D.A.