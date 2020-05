Liverpool a pus ochii pe o tanara speranta a celor de la AS Roma, jucator cotat cu 50 de milioane de euro

Ziare.

com

Roma ar putea pierde in aceasta vara doi dintre cei mai importanti jucatori pe care ii are in lot. E vorba de Lorenzo Pellegrini, care este dorit de PSG , plus tanarul Nicolo Zaniolo, care este in atentia lui Liverpool.Liverpool pare cea mai interesata formatie de serviciile lui Zaniolo, asa cum afirma cei de la Football Italia , care citeaza mai multe surse din presa italiana.In urma cu cateva luni, acesta era cotat la 50 de milioane de euro. Acum, se recupereaza dupa grava accidentare suferita la inceputul anului, intr-un derbi cu Juve.Mijlocasul a trebuit sa fie operat pentru a se putea face reconstructia ligamentului anterior incrucisat de la genunchiul drept.In acest sezon, Zaniolo (20 de ani) a marcat de 6 ori si a oferit si doua pase decisive, in 24 de jocuri pentru capitolini.Tot Liverpool i-ar mai dori in aceasta vara si pe Timo Werner de la RB Leipzig, pe Kylian Mbappe de la PSG sau pe Magno de la Vasco da Gama.D.A.