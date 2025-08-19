Liverpool a suferit primul esec in acest sezon de Premier League, unul usturator cu Watford

Liverpool FC a suferit prima infrangere din sezonul actual de Premier League, dupa o perioada senzationala, in care a inregistrat 26 de victorii din 27 de meciuri, atacand marele record al lui Arsenal din 2004.

Gruparea condusa de pe banca de Jurgen Klopp a fost invinsa sambata categoric de catre Watford, scor 3-0, echipa de pe locul 17 in Anglia.

Sarr a marcat doua goluri, minutele 54 si 60, iar Deeney a inchis tabela in minutul 72.

Este prima infrangere a lui Liverpool asadar in acest sezon, LFC cautand sa egaleze recordul lui Arsenal, care in sezonul 2003/2004 a incheiat sezonul neinvinsa.

Liverpool ramane cu 22 de puncte avans in lupta la titlu, cu 10 etape ramase de disputat pana la finis.

Watford urca pe loc de salvare dupa acest succes, 17, cu 27 de puncte.

Liverpool a pierdut in Premier League pentru prima oara din ianuarie 2019 si o serie de 44 de meciuri fara infrangere in campionat.

In plus, managerul Nigel Pearson e primul antrenor englez care o invinge pe LFC de la Sam Allardyce incoace in aprilie 2017 (cu Crystal Palace).

