Mohamed Salah revine la antrenamentele lui Liverpool dupa ce s-a vindecat de Covid-19

Salah a fost depistat pozitiv la Covid-19 saptamana trecuta, in timp ce se afla in Egipt, pentru a participa la o actiune a selectionatei tarii sale.Purtatorul de cuvant al Ministerului egiptean al Sanatatii, Khaled Megahed, a confirmat ca ultimul test al atacantului a avut rezultat negativ. "Salah a primit tratament timp de o saptamana, conform protocolului medical egiptean, iar acum este complet recuperat", a spus Megahed, citat de cotidianul Liverpool Echo."Am aflat ca Salah a iesit negativ la ultimul test, asa ca se poate antrena impreuna cu noi", a declarat Klopp la finalul meciului cu Leicester de pe Anfield. FC Liverpool urmeaza sa infrunte miercuri echipa italiana Atalanta Bergamo, in cadrul grupelor Ligii Campionilor, partida la care Salah ar putea reveni in primul unsprezece al englezilor."Luni vom avea o testare UEFA pentru Champions League, iar Salah se poate antrena impreuna cu noi. Vom fi doua testari in urmatoarele doua zile, asa ca va fi si el testat", a adaugat tehnicianul german.Mohamed Salah a ratat ambele meciuri pe care nationala Egiptului le-a disputat luna aceasta in preliminariile Cupei Africii pe Natiuni, impotriva selectionatei Togo, dupa ce a fost testat pozitiv la Covid-19, pe 13 noiembrie.Vineri, el a revenit in Marea Britanie impreuna cu compatriotul sau Mohamed Eleneny, mijlocasul lui Arsenal Londra , cu un zbor privat.CITESTE SI: