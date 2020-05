Portarul care a "ingropat" Liverpool in finala Champions League cu Real a primit o sansa nesperata

Ziare.

Dupa finala din vara lui 2018, Liverpool l-a trimis sub forma de imprumut in Turcia la Besiktas, insa acest imprumut expira pe 30 iunie anul curent si turcii nu il mai doresc pe Karius in lot.Ultima formatie care il doreste pe Karius este Hertha Berlin . Gruparea din capitala Germaniei tocmai a oferit un recital vineri in partida derbi din oras cu Union Berlin, scor 4-0, iar la vara vrea sa intareasca lotul cu un portar de valoare, dupa cum scrie portalul Goal Germanul de 26 de ani nici nu a mai fost platit de turci in ultimele luni, tocmai pentru a i se forta mana sa plece.Liverpool are si o relatie buna cu Hertha, dupa ce anul trecut "cormoranii" l-au imprumutat acolo pe Marko Grujici.Loris are un contract cu Liverpool de respectat pana in 2022. Ultimul sau meci acolo a fost in mai 2018, cand a pierdut finala cu Real, scor 1-3, un meci in care a facut doua gafe de pomina, dupa cum puteti vedea in imagini VIDEO pe acest link